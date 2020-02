Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : Pékin rassure, la consolidation s'évapore Cercle Finance • 19/02/2020 à 15:06









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin après sa petite consolidation de la veille, soutenue par les dernières mesures annoncées par Pékin afin de limiter l'impact de l'épidémie de nouveau coronavirus. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains progressent de 0,4% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le vert. La Chine a annoncé ce matin qu'elle adopterait davantage d'incitations 'ciblées' en vue d'aider à la fois les grandes et les petites entreprises à reprendre leur production lorsque celle-ci a été affectée par la pandémie de Covid-19. Autre point positif, les autorités ont évoqué des avancées dans le redémarrage des moteurs économiques provinciaux 'clé' et de certains secteurs industriels considérés comme 'essentiels'. Certains investisseurs s'inquiètent toutefois du manque de réaction des marchés boursiers à un virus qu'ils jugent susceptibles de provoquer de nombreux autres avertissements après celui lancé par Apple lundi. Les analystes de Capital Economics font remarquer que les marchés d'actions ont désormais effacé la totalité ou la quasi-totalité des pertes qui avaient suivi la divulgation de l'épidémie, il y a un mois. Depuis le début de l'année, l'indice Dow Jones affiche encore une progression de plus de 2%. 'Mais cela signifie aussi que les marchés pourraient intégrer des perspectives un peu trop roses concernant l'économie mondiale', avertit le bureau d'études londonien. Les investisseurs - qui partent du principe que les banques centrales seront là pour soutenir tout accès de faiblesse éventuel - analyseront de près les 'minutes' de la réunion des 28 et 29 janvier de la Fed qui seront dévoilées dans l'après-midi. Les opérateurs chercheront notamment à obtenir des indications concernant la stratégie de l'institution et ses intentions en termes d'accroissement de son bilan.

