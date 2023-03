Wall Street patine en attendant les auditions du patron de la Fed

La Bourse de New York a terminé près de l'équilibre lundi, les investisseurs se plaçant en retrait avant des interventions au Congrès du président de la banque centrale américaine (Fed) et un important rapport sur l'emploi.

Le Dow Jones a grappillé 0,12% et l'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 0,07%, tandis que le Nasdaq a cédé 0,11%.

Les indices avaient débuté la séance plus nettement dans le vert, portés, selon Karl Healing de LBBW, par le mouvement technique initié en fin de semaine dernière.

"Les courtiers se concentraient sur la capacité du marché à rebondir, l'indice S&P 500 parvenant à rester au-dessus de la moyenne des 200 derniers jours de Bourse", dont il s'est approché, a expliqué le spécialiste.

Les indices ont toutefois progressivement piqué du nez à partir de la mi-séance, sans événement particulier à l'agenda.

"C'est probablement juste un positionnement d'attente avant les auditions de (Jerome) Powell", le président de la Fed, a avancé Karl Haeling.

Le président de la banque centrale américaine doit faire une présentation et répondre aux questions des parlementaires américains, mardi au Sénat et mercredi à la Chambre des représentants.

Ses remarques pourront donner aux investisseurs des indications sur la façon dont la Fed envisage l'inflation et la trajectoire des taux d'intérêt dans les prochains mois.

Pour Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, M. Powell devrait toutefois conserver un message similaire à celui de ses dernières interventions, comme début février lorsqu'il avait dit que la Fed avait "encore du travail à faire" face à l'inflation. "Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise", a souligné l'expert.

Les investisseurs sont aussi dans l'attente du rapport sur le marché du travail en février aux Etats-Unis, qui doit être publié vendredi.

En janvier, ce sont 517.000 emplois qui avaient été créés, surprenant les observateurs qui ne s'attendaient pas à une telle dynamique. De quoi inciter la Fed à continuer de relever ses taux, pour faire ralentir l'économie, et ainsi être certaine de faire rentrer dans les clous la trop forte inflation.

Les investisseurs "se demandent si (les chiffres de janvier) étaient une exception ou la norme", remarque Art Hogan.

"Si on a des chiffres autour de 200.000 - 250.000 créations d'emplois en février, alors cela voudra dire que janvier était l'exception, et ce sera une bonne nouvelle pour le marché boursier", qui profite en général d'un abaissement des taux, ajoute le spécialiste.

Il ne faut pas toutefois, selon lui, écarter la possibilité d'une surprise, la météo au mois de février ayant été particulièrement clémente.

Du côté des valeurs, Tesla a reculé de 2,01%. Après avoir baissé en janvier, les prix de ventes de ses voitures électriques les plus populaires, Model 3 et Model Y, afin de stimuler la demande, le groupe a diminué les tarifs aux Etats-Unis de ses modèles plus onéreux, Model S et Model X.

Silvergate Capital, maison mère de Silvergate Bank connue pour sa proximité avec le milieu des cryptomonnaies, a poursuivi sa chute (-6,24%) après avoir prévenu jeudi d'une possible cessation de paiements dans l'année à venir et suspendu vendredi soir son réseau de paiements Silvergate Exchange Network, qui permettait à ses clients de faire des transferts 24 heures sur 24.

D'autres sociétés liées aux cryptomonnaies ont aussi fléchi, dont les plateformes Coinbase (-2,70%) et Robinhood (-1,82%).

Le cigarettier Altria s'est apprécié de 1,42%, après avoir annoncé le rachat, pour 2,75 milliards de dollars, du fabricant de cigarettes électroniques Njoy, quelques jours après la liquidation de sa participation dans Juul.

jum/er