Wall Street patiente avant la Fed

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère baisse alors que s'ouvre ce mardi la réunion de la Fed qui se clôturera demain soir. Les investisseurs anticipent à leur grande majorité un scénario de baisse des taux de 25 points de base. Ils seront particulièrement attentifs aux propos de Jerome Powell. Le rapport JOLTS sur les nouvelles offres d'emploi figure à l'ordre du jour. Côté valeurs, le spécialiste du bricolage Home Depot a dévoilé des prévisions 2026 sous les attentes. Les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq cèdent respectivement 0,06% et 0,16%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la première séance de la semaine sur une note négative avant le verdict de la Fed programmé mercredi soir. Les investisseurs anticipent à leur grande majorité une troisième détente consécutive des taux. Au chapitre des valeurs, Paramount Skydance a grimpé après avoir lancé une contre-offre pour acquérir son concurrent Warner Bros Discovery valorisé 108,4 milliards de dollars, trois jours après l'annonce d'un accord de rachat de WBD par Netflix. Le Dow Jones s'est replié de 0,45% à 47739 points et le Nasdaq de 0,14% à 23545 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le secteur privé américain a créé 4 750 emplois selon une estimation hebdomadaire du rapport ADP, instaurée tous les mardis depuis le 28 octobre dernier. Il s'agit des premières créations de postes depuis la semaine du 20 au 26 octobre (première semaine mesurée par cet indicateur). Le secteur privé américain a créé 42 000 emplois en octobre, après en avoir détruit 32 000 en septembre. Les économistes anticipaient 32 000 créations en moyenne.

Le rapport JOLTS sur les nouvelles offres d'emploi sera dévoilé à 16h00.

Les valeurs à suivre

Alphabet

Google travaille sur deux modèles de lunettes intelligentes, qui viendront concurrencer ceux de Meta, avec qui EssilorLuxottica est associé. "Les premières lunettes arriveront l'année prochaine", a précisé Google sur un blog. Le premier modèle sera conçu "pour une assistance sans écran, qui utilisent des haut-parleurs, des microphones et des caméras intégrés pour vous permettre de discuter naturellement avec Gemini, prendre des photos et obtenir de l'aide".

Campbell Soup

Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, les ventes nettes de Campbell Soup ont diminué de 3% pour atteindre 2,7 milliards de dollars et de 1% en organique. Le repli s'explique principalement par une baisse du volume/mix. L'Ebit a reculé de 8% en glissement annuel pour s'élever à 336 millions de dollars. Le bénéfice par action a baissé de 10% à 0,65 dollar. Sur ce trimestre, la marge brute a reculé de 9% sur un an pour ressortir à 792 millions de dollars.

ExxonMobil

ExxonMobil a dévoilé une mise à jour de son plan stratégique. Pour la période 2024-2030, le groupe pétrolier et gazier américain a relevé ses perspectives de croissance de son bénéfice à 25 milliards de dollars, soit une hausse de 5 milliards de dollars par rapport à sa prévision antérieure. En outre, il vise désormais 35 milliards de dollars de flux de trésorerie, soit une amélioration aussi de 5 milliards de dollars. La croissance du bénéfice est attendue en moyenne à 13% par an jusqu'en 2030, avec une croissance à deux chiffres des flux de trésorerie.

Home Depot

Home Depot, dont la journée investisseurs se tient ce mardi, a dévoilé des prévisions de bénéfices et de ventes plus faibles qu'anticipé pour l'exercice 2026. Le spécialiste américain du bricolage anticipe une hausse de ses ventes à magasins comparables comprise entre une stabilité et 2 % pour l'exercice 2026, là où les analystes ciblaient 2,34 %. L'enseigne table par ailleurs sur un bpa stable, voire en hausse de 4 % maximum, alors que le consensus prévoyait une croissance de 5,6 %.

Microsoft

"Microsoft s'engage à investir 17,5 milliards de dollars américains, notre plus gros investissement jamais réalisé en Asie, afin d'aider à mettre en place les infrastructures, les compétences et les capacités souveraines nécessaires à l'avenir de l'Inde, axé sur l'intelligence artificielle," a indiqué le directeur général, Satya Nadella, sur X.

Pfizer

Pfizer a conclu un accord exclusif mondial de collaboration et de licence avec YaoPharma, une filiale de Shanghai Fosun Pharmaceutical Group. Le partenariat porte sur le développement, la fabrication et la commercialisation de YP05002, une petite molécule agoniste du récepteur du peptide-1 de type glucagon (GLP-1), actuellement en phase 1 de développement pour la prise en charge chronique du poids.