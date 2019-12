Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : pas grand monde avec les fêtes Cercle Finance • 27/12/2019 à 15:08









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse vendredi matin, même si la tendance risque fort de suivre l'évolution sans grand relief caractéristique des dernières séances de l'année. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,2% à à 0,4%, préfigurant une ouverture a priori positive. Porté par les récents progrès enregistrés sur le front du commerce international, l'indice S&P 500 n'a eu de cesse d'aligner les records au cours du mois écoulé. A quelques jours de la clôture de l'exercice 2019, l'indice de référence des gérants américain affiche un gain annuel de 29,2%, soit sa meilleure performance depuis l'année 2013, à l'issue de laquelle il avait gagné 29,6%. Mais la fulgurance de ce rally pourrait bien avoir essoufflé les marchés, au moment où les catalyseurs se font plus rares en cette période de fin d'année, désertée par nombre d'investisseurs partis en congés. L'évolution de Wall Street au cours des toutes dernières séances de l'année pourrait dépendre, une fois encore, des performances des stars de la technologie de la trempe d'Apple ou Amazon. Les bonnes performances de ces deux grosses capitalisations avaient permis, hier, à l'indice Nasdaq Composite de franchir le cap des 9000 points pour la première fois de son histoire. Reste que l'agenda économique de cette fin de semaine est très mince, voire inexistant, et que les volumes d'échanges s'annoncent particulièrement limités. L'absence de rendez-vous économiques importants la semaine prochaine, qui sera elle aussi écourtée pour cause de Nouvel An, pourrait encore accentuer la baisse des volumes, et donc amplifier les fluctuations des marchés.

