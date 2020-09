Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : pas de tendance malgré l'indice de confiance Cercle Finance • 29/09/2020 à 16:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire mardi en début de séance malgré l'annonce d'un indice de confiance des consommateurs du Conference Board très supérieur aux attentes. Moins d'une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones cède 0,1% à 27.569,9 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,1% à 11.128,6 points. La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est améliorée plus nettement que prévu en septembre, à en croire les résultats de l'enquête mensuelle du Conference Board dévoilés mardi. L'indice de confiance compilé par l'organisation patronale s'est en effet établi à 101,8 ce mois-ci, contre 86,3 au mois d'août. Les économistes prévoyaient une hausse d'une moindre ampleur, autour de 90 points pour cet indicateur. Ce chiffre, publié 30 minutes après l'ouverture, a pourtant eu peu d'effets sur les les grands indices de Wall Street, qui se dirigent vers des replis compris entre 3% et 6% sur l'ensemble du mois de septembre. 'Les marchés américains devraient toutefois boucler le troisième trimestre sur des gains solides, le S&P 500 affichant par exemple plus de 8% de hausse sur la période juillet-septembre', fait valoir un trader. Les investisseurs semblent néanmoins préférer rester prudents à quelques heures du premier débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden, qui se tiendra ce soir à Cleveland, dans une ambiance qui s'annonce surchauffée. Côté valeurs, Tiffany recule de 0,5% après avoir qualifié de 'trompeuses' et de 'dénuées de fondement' les conclusions déposées hier par LVMH auprès d'une cour de justice du Delaware dans le cadre du contentieux opposant les deux groupes. Tesla recule de son côté de 1% bien que Walmart Canada ait décidé de plus que tripler ses commandes pour le 'Tesla Semi', le poids lourd électrique développé par le constructeur automobile californien.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.