Wall Street : pas de tendance claire après les résultats

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement vendredi matin après une nouvelle série de résultats d'entreprises ayant réservé à la fois de bonnes et de mauvaises surprises. Une demi-heure avant le coup d'envoi de la séance, le contrat 'future' sur le Dow Jones avance de 0,2%, mais celui sur le Nasdaq 100 recule de 0,2%, préfigurant une ouverture Après leur franche hausse de la semaine passée, les marchés d'actions américains se montrent plus hésitants depuis le début de la semaine, les grands indices se contentant de camper autour de leurs plus hauts historiques. Ce matin, les intervenants de marché peinent à trouver une idée directrice claire dans les résultats trimestriels contrastés de plusieurs poids lourds de la cote, notamment issus du Dow Jones. American Express a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, l'émetteur de cartes de crédit ayant bénéficié de la hausse des dépenses des consommateurs et des PME dans un contexte de reprise de l'économie. Intel a cependant déçu en dévoilant hier soir un chiffre d'affaires moins bon que prévu, en communiquant des perspectives prudentes et en prévenant que ses marges resteraient sous pression au cours des deux ou trois années à venir. Lui aussi coté sur le Dow, le conglomérat industriel Honeywell a resserré ses objectifs annuels à l'occasion de sa publication trimestrielle, mais l'annonce était accueilli dans l'anonymat le plus total. Face à cette série de résultats contrastés, les inquiétudes relatives à la cherté des matières premières et à l'accélération de l'inflation passent un peu au second plan. Le rendement des obligations américaines à 10 ans, la référence du marché obligataire aux Etats-Unis, se tend pourtant encore ce matin pour atteindre 1,68%. Sur le marché des changes, le dollar se renforce lui aussi pour se traiter autour de 1,1635 face à l'euro. Sur le plan macroéconomique, le marché attend simplement la publication de l'indice PMI d'IHS Markit, qui sera dévoilé en tout début de séance.

