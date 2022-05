Wall Street: pas de rebond en vue malgré l'emploi information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 15:25

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait encore ouvrir en baisse vendredi matin, poursuivant son lourd repli de la veille, en dépit du chiffre meilleur qu'attendu des créations d'emplois aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur indices new-yorkais perdent entre 0,4% et 0,8%, signalant une ouverture sur une note de faiblesse.



Les marchés d'actions américains ne semblent toujours pas en mesure d'opérer de véritable rebond, même après avoir accumulé des pertes qui atteignent désormais plus de 21% pour le Nasdaq depuis le début de l'année.



Fragilisé par une nouvelle poussée de fièvre sur le marché obligataire suite au resserrement monétaire de la Fed, le Dow Jones avait lâche plus de 3% hier soir tandis que le Nasdaq plongeait de 5%.



Ce matin, les investisseurs semblent totalement ignorer la parution de bons chiffres de l'emploi, qui montrent que l'économie américaine résiste bien aux aléas de la conjoncture.



Le Département du Travail a fait état ce matin de la création de 428.000 emplois non agricoles en avril, un nombre supérieur au consensus de 400.000.



Seule déception, le taux de chômage s'est maintenu à 3,6%, alors que les analystes espéraient un nouveau reflux en direction des 3,5%.



Pour les économistes de Commerzbank, cette statistique montre que le marché du travail américain reste 'robuste'.



'Compte tenu de la persistance d'une forte demande de main-d'oeuvre, le risque d'une spirale inflationniste touchant les salaires et les prix s'accroît', prévient toutefois la banque allemande.



'La Fed va donc être tentée d'appuyer plus fermement sur la pédale de frein', avertit l'établissement.



Conséquence, les rendements des emprunts d'Etat, dont la brusque remontée se trouve à l'origine de la récente correction des marchés d'actions, atteignent de nouveaux pics.



Sur le compartiment obligataire, le dix ans américain remonte à près de 3,12%, un nouveau plus haut depuis l'automne 2018.



La remontée des taux - qui risque bien de freiner la croissance économique - n'entraîne pas de remontée du dollar, ni même de baisse des cours des matières premières.



Sur le NYMEX, le pétrole brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse actuellement de plus de 0,8% à 109,2 dollars.