Wall Street: pas de rebond en vue dans l'immédiat information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 14:58

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre son repli vendredi matin, soit une sixième séance de baisse consécutive pour l'indice Dow Jones, toujours pénalisée par le recul des valeurs technologiques, désormais entrées en zone de correction.



Un peu plus d'une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices Dow Jones et Nasdaq cèdent entre 0,3% et 0,7%, annonçant un début de séance dans le rouge.



La séance d'hier avait débuté sur une note positive, grâce à quelques rachats à bon compte, mais la tendance s'était totalement inversée en fin de journée, la prudence ayant de nouveau repris le dessus.



Les investisseurs s'inquiètent depuis quelques semaines du rythme du resserrement de la politique monétaire de la Fed, qui pourrait être plus marqué que prévu sur fond de remontée confirmée de l'inflation.



Les marchés d'actions américains ne semble pas près d'interrompre ce mouvement de correction amorcé en début d'année, qui touche en premier lieu les valeurs de la haute technologie.



Après avoir gagné jusqu'à 2% jeudi, le Nasdaq a fini sur des pertes de 1,3% hier soir, confirmant son passage en phase de 'correction', soit une baisse de plus de 10% par rapport à son dernier plus haut, qui datait de novembre dernier.



Signe de la crispation des intervenants, l'indice VIX de volatilité du marché américain reste tendu avec une hausse de presque 5% à 26,8 points, un niveau supérieur à sa médiane de 23,4 observée sur l'année écoulée.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat, dont la

brusque remontée est à l'origine de la correction sur les actions, poursuivent leur repli avec un taux de 1,78% pour le papier à dix ans.



Le marché prendra connaissance, en début de séance, de l'indice du Conference Board des indicateurs avancés, attendu en hausse de 0,8% au mois de décembre.



Si les chiffres sont mauvais, cela pourrait retarder les hausses de taux de la Fed, si les chiffres sont vraiment bons, cela pourrait au contraire encourager l'institution à accélérer son resserrement monétaire.



