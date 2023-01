Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: pas de mauvaise surprise sur l'inflation information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 15:20









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains devraient débuter en légère hausse jeudi suite à la confirmation d'un ralentissement bienvenu de l'inflation aux Etats-Unis le mois dernier.



Un peu moins d'une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 progresse de 0,6%, tout comme celui sur le Nasdaq 100, laissant augurer d'un début de séance dans le vert.



D'après les données du Département du Travail, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 6,5% en décembre 2022 par rapport au même mois de 2021, un taux parfaitement conforme aux attentes des économistes.



Hors énergie (+7,3%) et produits alimentaires (+10,4%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 5,7% le mois dernier, un niveau là encore en ligne avec les anticipations du marché.



Ces chiffres montrent que la politique monétaire restrictive conduite par la Fed afin de juguler l'inflation porte ses fruits, puisque l'indice des prix à la consommation avait récemment atteint un plus haut de 40 ans, à plus de 9%.



'Cela alimente les spéculations selon lesquelles la Fed va ralentir le rythme de ses hausses de taux, même s'il reste à voir si le rythme actuel de son resserrement va permettre de ramener l'inflation vers son objectif de 2%, voire peut-être entraîner une correction excessive des prix', commente Srijan Katyal, stratège chez ADSS, un broker basé à Dubaï.



'Un bon calibrage va donc être essentiel, ce qui signifie qu'une hausse de 25 points de base est un résultat probable à l'issue de la réunion de janvier de la Fed', estime-t-il.



Les investisseurs évaluent désormais la probabilité d'un relèvement du loyer de l'argent de seulement 25 points de base le 1er février à 95%, contre 77% hier, à en croire le baromètre FedWatch.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans retombe à 3,47%, un plus bas de quasiment un mois dans le sillage de la publication du rapport sur l'inflation.



Le dollar rechute lui aussi pour revenir dans la zone de 1,08 face à l'euro, un creux depuis avril dernier.





