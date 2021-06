Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : pas de direction claire en attendant la Fed Cercle Finance • 16/06/2021 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grande direction mercredi dans l'attente du verdict de la Réserve fédérale, qui pourrait amorcer un changement de cap dans sa politique ultra-accommodante. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule d'environ 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq progresse de 0,2%, annonçant un début de séance plutôt incertain. Le communiqué de politique monétaire de la Fed tombera en début d'après-midi, suivi quelques minutes plus tard par la traditionnelle conférence de presse du président de l'institution, Jerome Powell. Ses indications pour la suite des événements sont évidemment très attendues par les marchés. Les investisseurs se demandent si le patron de la Fed ne pourrait pas commencer à évoquer dès aujourd'hui l'hypothèse d'un prochain durcissement monétaire via une réduction des rachats d'actifs menés par l'autorité centrale. De même, Jerome Powell pourrait finalement juger que l'inflation n'est pas si 'transitoire' que prévu, un scénario qui pourrait faire déraper les rendements réels et par conséquent l'ensemble des marchés financiers. Les statistiques publiées dans la matinée n'ont pas apporté de véritable éclairage sur la santé de l'économie américaine. Les mises en chantier de logements ont augmenté de 3,6% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier, à 1.572.000 en rythme annualisé, un niveau toutefois nettement inférieur au consensus. Le nombre de permis de construire de logements, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui tassé de 3% à 1.681.000 en mai, manquant là aussi l'estimation moyenne des économistes. Les prix à l'importation ont, eux, augmenté de 1,1% en mai par rapport au mois précédent, une progression supérieure au consensus, même si la hausse se limite à 0,9% hors produits pétroliers.

