Wall Street: pas de 10ème séance de hausse et chute surprise

(CercleFinance.com) - Cette correction des indices US, personne ne l'a vue venir. Aucun signe précurseur n'a permis d'anticiper le surgissement d'une telle vague d'aversion au risque (le VIX fait un bond de +9% vers 13,70)... mais le S&P500 et le Nasdaq ont décroché au cours des deux dernières heures de 1,5%, le Russell-2000 de 1,9%, le Dow Jones cédant un peu moins de 1,3%.



Le S&P500 subit sa plus lourde correction depuis le 26 septembre dernier et c'est aussi la plus brutale inversion de tendance sous un sommet depuis le 6 janvier 2022.



L'inversion de polarité s'est amorcée à la mi-séance sans catalyseur évident... sinon le test de résistances majeures, sur fond de 'complaisance extrême', ce qui est devenu le quotidien de Wall Street depuis la séance des '4 sorcières'.



A 20h00 ce 20 décembre, les principaux indices US évoluaient en territoire record, dans le vert pour une 10ème séance consécutive : le S&P500 flirtait avec son zénith annuel (+0,1% à 4.774), de même que le Nasdaq-100 (+0,2%) qui a inscrit un nouveau record absolu à 16.835... et le Nasdaq Composite gagnait +0,3% dans le sillage des '7 fantastiques' qui évoluaient toutes dans le vert en matinée (avec Alphabet caracolant à +3%).



Wall Street saluait le rebond de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board à 110 (la baisse de l'inflation rassure), ainsi que la hausse de 0,8% des ventes de logements anciens aux Etats-Unis le mois dernier par rapport à octobre.



Le prix de vente médian a atteint 387.600 dollars, en progression de 4% sur un an, et le stock de maisons existantes invendues s'est replié de 1,7% sur un mois à 1,13 million à fin novembre, soit 3,5 mois au rythme d'écoulement actuel.



Des chiffres 'robustes', mais qui n'affectaient pas la détente des taux longs (-6 points de base sur le '10 ans' à 3,90%, puis -11 pb à 3,85% à 22h00), du pur 'Goldilocks' : une économie plus que résiliente mais des taux qui continuent de se détendre.



Wall Street ne jure que par l'action supposée salvatrice de la Fed en dépit de tous les 'bémols' émis face à un consensus de six à huit baisses de taux en 2024 (quand le Fed n'en prévoirait que trois)... et UBS en anticipe entre 10 et 11 (justifiant 10% de hausse supplémentaire des indices US dans les prochains mois).



Il règne donc comme une ambiance 'gueule de bois', sauf pour Micron qui a repris après la clôture les 4,2% perdus au cours de la séance. Le compartiment des 'technos' qui affichait +57% depuis le 1er janvier vers 18h00, a été entraîné vers le bas par ON-Semiconductors -4,2%, Tesla -3,9%, Marvell -3,6%, AMD et Applied Materials -3,3%, Nvidia -3%.



Les '7 fantastiques' ont été relativement épargnées : Apple et Microsoft ont plutôt bien résisté (-1% et -0,7%), Meta s'est effrité de -0,3%, Alphabet a même gagné +1,2%.





