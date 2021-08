Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : pas d'initiatives en attendant Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 15:11









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains devraient ouvrir sans grand relief mercredi matin, l'esprit des investisseurs semblant déjà occupé par la perspective du discours de Jerome Powell à Jackson Hole, prévu vendredi. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices avancent tous de moins de 0,1%, annonçant un début de séance prudent. En s'adjugeant 0,2%, le S&P 500 avait réussi à inscrire hier un 50ème record de clôture pour cette seule année 2021. Mais, depuis une semaine, les volumes d'échanges ne cessent de s'alléger du côté de New York, preuve que les intervenants répugnent à s'engager faute d'en savoir plus sur les intentions de la Réserve fédérale. Le patron de la Fed s'exprimera après-demain lors du deuxième jour du symposium de Jackson Hole, le rendez-vous annuel des principaux banquiers centraux de la planète, qui se retrouvent dans le Wyoming. Les investisseurs espèrent obtenir à l'occasion quelques indices sur la volonté du président de la Réserve fédérale de commencer à ralentir les rachats d'actifs de l'institution ('tapering'). Les déclarations récentes des membres de la Fed laissent penser que l'institution pencherait désormais vers un début du 'tapering' dans le courant du quatrième trimestre 2021, une prévision que les opérateurs chercheront à confirmer. La publication, ce matin, de commandes de biens durables en baisse au mois de juillet n'aura pas été d'un grand soutien pour la tendance. Le Département du Commerce a en effet annoncé un repli de 0,1% des commandes aux Etats-Unis le mois dernier, une évolution à peu près conforme au consensus, après une augmentation de 0,8% en juin. Les commandes hors transports - considéré comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises - ont, elles, augmenté de 0,7% en juillet, les commandes d'équipements de transport ayant chuté de 2,2%.

