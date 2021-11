Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : pas d'éléments pour imposer une tendance information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 18:05









(CercleFinance.com) - Après des débuts favorables, Wall Street s'est orientée à la baisse lundi matin, faute d'éléments susceptibles d'inciter les investisseurs à pousser les indices plus en avant. A l'approche de l'heure du déjeuner, le Dow Jones s'inscrit en très léger repli, cédant 0,1% à 36.092,2 points, tandis que le Nasdaq recule de 0,4% à 15.796,5 points. Wall Street semble manquer de direction depuis quelques jours, les marchés d'actions américains ayant mis fin la semaine passée à une série gagnante qui leur avait permis de progresser durant cinq semaines d'affilée. L'annonce, une heure avant l'ouverture, d'une augmentation plus forte que prévu de l'activité manufacturière dans l'Etat de New York n'a pas réussi à raviver l'optimisme les investisseurs en ce retour de week-end. L'indice 'Empire State' des conditions générales du secteur manufacturier dans la région de New York s'est pourtant nettement redressé en novembre, pour ressortir à 30,9 contre 19,8 en octobre. L'indicateur s'avère ainsi nettement supérieur aux anticipations des économistes. Mais les marchés obligataires connaissent une petite dégradation depuis le début de la séance, avec un rendement du papier à 10 ans qui se tend de plus de trois points, au-delà de 1,6150%. Le dollar demeure robuste à 1,1440 face à l'euro, tandis que le pétrole perd 1%, en-dessous de 80 dollars le baril. Côté valeurs, Boeing grimpe de presque 5% après avoir multiplié les annonces de commandes ce week-end, à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï. IBM grignote 0,1% après avoir annoncé qu'il allait s'associer à Amazon Web Services, la filiale 'cloud' du géant de la distribution en ligne, afin d'aider les groupes pétroliers et gaziers à accélérer leur transition énergétique.

