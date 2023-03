Wall Street: pas d'allégresse malgré l'inflation qui reflue information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 15:11

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains sont attendus dans le vert vendredi suite à la publication de statistiques jugées rassurantes sur l'évolution des prix à la consommation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,4%, laissant entrevoir un début de séance sur des gains modestes.



Les statistiques mensuelles des revenus et des dépenses des ménages américains ont montré ce matin un reflux inattendu du déflateur dit 'core PCE', l'indicateur de l'inflation le plus surveillé par la Fed.



En rythme annuel, cet indice a affiché une hausse de 4,6% en février, un niveau inférieur à celui du mois de janvier (+4,7%) et aux anticipations des analystes (+4,7%).



Ce chiffre plutôt rassurant - de nature à apaiser les inquiétudes restantes liées à la remontée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale - n'a pas pour autant fait bondir les 'futures' en préouverture.



'Plus fondamentalement, les marchés se soucient désormais davantage de l'évolution des conditions financières et de crédit plutôt que de l'inflation', résume Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.



'La crise bancaire récente devrait renforcer le resserrement des conditions financières et de crédit déjà observé en zone euro et aux Etats-Unis', ajoute-t-il.



'Ce resserrement des conditions va peser sur la demande et alléger les pressions inflationnistes nécessitant moins de hausses de taux de la part des banques centrales', conclut le gérant.



D'après le baromètre FedWatch de CME Group, les investisseurs évaluent désormais à 539,2% la probabilité d'une hausse de taux de 25 points de base au mois de mai, contre 47,1% hier.



Selon cet outil, la réunion de la Fed prévue en juin devrait quant à elle se solder par un 'statu quo'.



Sur le compartiment obligataire, les statistiques américaines entraînent un tassement des rendements des emprunts d'Etat: celui des Treasuries à dix ans se replie en direction de 3,52%.



Le marché attend plus tard dans la journée la publication de l'indice final mesurant la confiance des ménages de l'Université du Michigan.



Le dollar regagne un peu de terrain après les statistiques des prix à la consommation américains, mais affiche encore un net repli sur l'ensemble de la semaine.



Le marché pétrolier poursuit quant à lui son redressement du fait du regain d'optimisme qui entoure les perspectives économiques, ce qui permet au brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de reprendre 0,5% à 74,7 dollars et de retrouver quasiment ses plus hauts depuis le début du mois.