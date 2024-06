Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: pas d'actualité mais la locomotive Nvidia chute information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 23:59









(CercleFinance.com) - Nvidia, la locomotive 'I.A' qui a emmené -à elle seule- les indices US vers les sommets, et de records en records, au 2ème trimestre semble patiner une pente haussière qui devient trop forte à l'entame du 3ème trimestre.

La 'loco' perd soudain sa capacité de traction er se met à glisser en arrière, de plus en plus vite avec -6,7% ce lundi, ce qui double ses pertes des 2 séances précédentes (soit -13% en 72H, ce qui représente -400Mds$ de 'capi' évaporée, l'équivalent de LVMH).



Cette 1ère séance du terme boursier de juillet se termine donc dans le rouge pour les 2 indices leaders du 1er semestre : le S&P 500 a cédé 0,3%, le Nasdaq -1,1% et le Nasdaq-100 -1,15%, dans le sillage de Nvidia -6,7%, ARM -5,8%, Marvell -5,6%, Qualcomm -5,5%, Broadcom -3,7%, Microchip -2,5%, Amazon -1,9%, Intel -1,7%..

Le secteur des semiconducteurs chute de -2,8% et finit bon dernier sur les 11 que compte Wall Street.

A l'inverse, le secteur des pétrolière domine le classement grâce à la hausse des leaders habituels : Occidental Petroleum +4,8%, Schlumberger et Devon +4%, Diamondback +3,8%, Conoco-Philips +3,4%, Exxon +3%, Chevron +2,6%



Le Dow Jones continue de rattraper son retard sur le 'S&P' avec +0,67% et même un test des 39.570 en séance (le 'Dow' revenait ainsi à 1,1% de ses records).

Le marché obligataire n'a apporté aucun influx d'aucune sorte en terminant quasi stable (T-Bonds figés à 4,265%) à l'issue d'une séance totalement sans relief.



Plus généralement aux Etats Unis, aucun 'market mover' ce lundi et quelques questionnements se font plus prégnants à quelques jours du premier débat entre Joe Biden et Donald Trump, programmé ce jeudi, en vue de l'élection présidentielle du mois de novembre aux Etats-Unis.

Joe Biden sera t'il en mesure de donner la réplique à Donald Trump et surmonter un débat qui pourrait être 'sans concession' ?



Les marchés devraient par ailleurs rester en proie aux incertitudes concernant le rythme de l'inflation Outre-Atlantique.



Dans ce contexte, les intervenants suivront avec attention la publication vendredi de l'indice d'inflation 'PCE', particulièrement surveillé par la Fed.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.