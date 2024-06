Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: partagé entre les pétrolières et Nvidia information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 07:33









(CercleFinance.com) - Wall Street, qui avait entamé la semaine et le mois de juin sur une note mitigée, a terminé la séance de lundi sans davantage de tendance, si l'on se fie aux seuls scores de clôture (le S&P500 a grappillé +0,1%).



Mais en réalité, la lourdeur a dominé une bonne partie de la séance et quelques rachats ont sauvé la situation entre 21h30 et 22h00 (comme vendredi) : pas moins de 66% des valeurs du S&P500 ont fini dans le rouge.



Le Dow Jones s'est effrité de -0,3%, mais le Nasdaq Composite a engrangé près de +0,6%... tandis que le Russell-2000 a reculé de -0,5%. Cela fait deux indices en hausse et deux en baisse... mais retirez Nvidia et ses +4,9% à 1.150$ et vous obtenez un quatre sur quatre dans le rouge.



Une fois de plus, le Nasdaq fut maintenu à flot par le seul Nvidia : la société vient de présenter à Taïwan un nouveau 'GPU' encore plus puissant que le tout récent 'Blackwell' (40.000$ pièce, pas encore livré aux clients) et baptisé 'Rubin' (dédié lui aussi à supporter l'énorme besoin de calcul de l'intelligence artificielle générative).



A noter que le cours du fabricant de semiconducteurs britannique Arm (+5,5%) a renoué avec les 130$, Micro a repris +2,5% et Meta +2,3%, tandis que Nvidia a compensé les reculs de -1,8% d'Intel, de -2% d'AMD et de -3,2% de Dexcom.



Parmi les secteurs en repli, les pétrolières ont fini de loin lanterne rouge dans le sillage du 'WTI' (qui a chuté de -4% vers 78$ sur le NYMEX) avec Halliburton -5,3%, Diamondbak et Baker Hugues -4%, Apache -3,6%, NRG Energy -3,3%, Occidental Petroleum et Chevron -3%... Mais c'est sans réel impact sur le 'S&P', car la totalité du secteur pétrolier n'atteint pas la capitalisation de Nvidia : il faut y rajouter tout le secteur minier.



La volatilité du pétrole s'explique par l'autre 'fait du jour' : les rendements obligataires se sont détendus de -12 points de base vers 4,396% : l'embellie initiale avant l'ouverture de Wall Street s'est radicalisée après la publication de l'indice ISM, ayant montré une accentuation de la contraction de l'activité manufacturière américaine en mai.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.