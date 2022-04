Wall Street: partagé entre la Fed et l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 08:09

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé la séance sur une note positive, le Dow Jones a gagné +0,25%, le S&P500 +0,43% et le Nasdaq +0,06%, partagée entre les minutes de la Fed qui ont plombé la séance de la veille et des chiffres encourageants pour le marché du travail.



'Le communiqué a révélé que les responsables 'ont généralement convenu' de réduire la taille de son bilan se montant à près de 9.000 milliards de dollars, à un rythme de 95 milliards par mois, à compter de leur réunion du 4 mai', soulignait Wells Fargo.



'Le procès-verbal a également établi l'espoir que certaines des hausses de taux d'intérêt à venir pourraient intervenir à des intervalles plus importants de 0,50%, les décideurs politiques restant déterminés à réprimer l'inflation persistante', poursuivait-il.



Seule statistique de ce jeudi, le nombre d'inscriptions aux allocations chômage a diminué la semaine dernière aux Etats-Unis, s'établissant à 166.000, contre 171.000 - un chiffre fortement révisé de 202.000 en estimation initiale - une semaine plus tôt.



Du côté des valeurs, Pfizer annonce un accord pour acquérir ReViral, laboratoire axé sur les nouveaux traitements antiviraux qui ciblent le virus respiratoire syncytial (VRS), pour une contrepartie totale pouvant atteindre 525 millions de dollars.



Le groupe de boissons alcoolisées Constellation Brands dévoile au titre de son dernier trimestre 2021-22 un BPA en hausse de 30% à 2,37 dollars sur une base comparable, et un profit opérationnel en croissance de 17% à 659 millions de dollars.



A l'occasion de ses résultats de troisième trimestre, le groupe agroalimentaire Conagra Brands indique ne plus attendre pour l'exercice en cours qu'un BPA ajusté d'environ 2,35 dollars, contre une prévision antérieure d'environ 2,50 dollars.



KKR lance une offre recommandée en numéraire pour toutes les actions ordinaires émises et en circulation du groupe Accell. L'offre sera discutée lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2022. La période d'acceptation se termine le 3 juin 2022, sauf prolongation.