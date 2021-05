Wall Street : partagé entre bons résultats et stats mitigées

(CercleFinance.com) - Les indices US (+0,1% sur le S&P500, -0,1% sur le Dow Jones et +0,7% sur le Nasdaq-100) augurent d'un début de séance plutôt indécis à Wall Street, partagé entre des publications solides de grands distributeurs et des données plus mitigées sur la construction résidentielle.

Ainsi, Walmart annonce relever ses objectifs annuels et viser désormais une croissance de son BPA ajusté 'dans le haut de la plage à un chiffre', et une baisse des ventes à taux de changes constants 'dans le bas de la plage à un chiffre'.

'Notre optimisme est plus élevé que ce qu'il était en début d'année', explique son CEO Doug MacMillon. 'La relance aux Etats-Unis a un impact et nous continuons d'attendre de la demande refoulée au cours de 2021'.

De même, Macy's indique tabler désormais, pour l'exercice en cours, sur un BPA ajusté entre 1,71 et 2,12 dollars, et non plus entre 0,40 et 0,90 dollar, et sur des ventes entre 21,73 et 22,23 milliards de dollars, et non plus entre 19,75 et 20,75 milliards.

Home Depot publie un BPA en hausse de 85,6% à 3,86 dollars au titre de son premier trimestre comptable, un niveau bien au-dessus des attentes, porté par 'une demande sans précédent pour des projets de rénovation résidentielle'.

L'enthousiasme lié à ces publications de bonne facture tend toutefois à se refroidir avec l'annonce de mises en chantier de logements qui ont rechuté de 9,5% le mois dernier aux États-Unis, à 1.569.000 en rythme annualisé, un niveau bien inférieur au consensus.

Le nombre de permis de construire de logements, censé préfigurer les mises en chantier futures, est quant à lui resté à peu près stable à 1.760.000 en avril, manquant de peu l'estimation moyenne des économistes.

Sur les autres actualités, IBM a fait part, aujourd'hui, de son intention d'acquérir Waeg -l'un des principaux partenaires de conseil Salesforce en Europe- afin d'étendre son portefeuille de services et de faire progresser sa stratégie de cloud hybride et d'IA.

Amazon aurait débuté des négociations pour réaliser l'acquisition de MGM pour 9 milliards de dollars indique cet après-midi le Wall Street Journal. MGM est le dernier grand studio de cinéma indépendant d'Hollywood.

Cette information avait été diffusée par The Information précise le WSJ qui avait évalué l'acquisition entre 7 et 10 milliards de dollars. Le New York Times et le Financial Times avaient également annoncés des discussions entre les deux groupes.