Wall Street : partagé avec des données contrastées

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une séance de records absolus, les indices actions américains se montrent plus partagés (-0,2% sur le Dow Jones, mais +0,8% sur le Nasdaq Composite) sur fond de données macroéconomiques contrastées parues ce jeudi. 'Comme prévu, la banque centrale américaine a fait part de ses plans pour commencer à réduire ses achats d'obligations liés à l'ère de la pandémie plus tard ce mois-ci', rappelait Wells Fargo Advisors pour expliquer la vigueur de mercredi. 'Jerome Powell a réitéré une approche patiente concernant la hausse des taux d'intérêt, bien qu'il ait noté que les décideurs n'hésiteraient pas à agir si cela était justifié par des pressions plus persistantes sur les prix', poursuivait-il. Parmi les données du jour, le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé au mois de septembre, à 80,9 milliards de dollars contre 72,8 milliards en août (révisé d'une estimation initiale qui était de 73,3 milliards), d'après le Département du Commerce. Par ailleurs, la productivité non-agricole américaine a diminué de 5% au troisième trimestre 2021 en rythme annuel, selon la première estimation du Département du Travail, la plus forte chute de la productivité observée depuis 40 ans. En revanche, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 30 octobre aux Etats-Unis pour s'établir à 269.000, contre 283.000 (chiffre révisé) la semaine précédente, toujours selon le Département du Travail. Dans l'actualité des valeurs, Qualcomm bondi de plus de 11% au lendemain de l'annonce d'un bénéfice net ajusté en hausse de 75% en comparaison annuelle à près de 2,92 milliards de dollars au titre de son dernier trimestre 2020-21. Les opérateurs se montrent bien moins enthousiastes concernant les trimestriels du groupe agroalimentaire Kellogg (-1%), du groupe de médias et de divertissement ViacomCBS (-4%) et surtout de la société de biotechnologies Moderna (-16%).

