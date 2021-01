Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : panorama contrasté avant une semaine chargée Cercle Finance • 26/01/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - Les indices actions américains ont fini en ordre dispersé lundi, dans l'expectative d'une semaine particulièrement riche sur le front des publications. Le Dow Jones a reculé de 0,1% à 30960 points, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,7% à 13636 points. La perspective d'une déferlante de résultats trimestriels au cours des jours qui viennent a rendu les opérateurs prudents : les sociétés qui ont publié leurs résultats à ce stade ont été sanctionnées en Bourse, à hauteur d'un repli moyen de 1,5%. Johnson & Johnson donnera mardi le coup d'envoi d'une semaine qui sera marquée, entre autres, par les publications de poids lourds tels que GE, AT&T, 3M, Boeing ou encore McDonald's, Chevron et Caterpillar. Les poids lourds technologiques comme Apple (+2,8%) ou Tesla (+4%) ont néanmoins figuré parmi les principaux acteurs de la nouvelle séance de hausse du Nasdaq, les marchés anticipant des annonces solides de la part des géants de la 'tech'. A noter que l'agenda économique s'annonce tout aussi animé cette semaine, avec notamment la première estimation du PIB de quatrième trimestre 2020 aux Etats-Unis, qui devrait avoir progressé vigoureusement. Sur le front des valeurs, Moderna s'est envolé de 12,2% après que des études ont montré que son vaccin contre la Covid s'est avéré efficace 'contre toutes les principales variantes émergentes testées', y compris la britannique et la sud-africaine. Pfizer a gagné 2% suite à l'approbation du Bavencio dans l'UE comme traitement de première ligne du carcinome urothélial (CU) localement avancé ou métastatique, sans progression après une chimiothérapie à base de platine chez les adultes. Kimberly-Clark a progressé de 3,2% après la publication de résultats annuels supérieurs au consensus comme aux objectifs du groupe de produits d'hygiène, ainsi que l'annonce d'une hausse de dividende et d'un nouveau programme de rachats d'actions.

