Wall Street ouvre sur une note prudente, Netflix déçoit

WALL STREET OUVRE SANS GRAND CHANGEMENT PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue sans grand changement vendredi dans les premiers échanges, entre les espoirs de mesures de relance supplémentaires et les inquiétudes face l'augmentation continue des cas d'infection par le coronavirus. Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones gagne 0,12% à 26 767,56 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,22% à 3 222,54 points. Le Nasdaq Composite prenait 0,27% à 10.501,70 points à l'ouverture. Le Congrès américain devrait commencer à débattre lundi à Washington d'un nouveau plan de relance pour atténuer les effets de la pandémie sur la première puissance mondiale. La hausse des marchés américain est néanmoins limitée par la flambée épidémique dans le pays: plus de 77.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus y ont été recensés au cours des 24 dernières heures, le bilan quotidien le plus important rapporté depuis le début de l'épidémie. Aux valeurs, Netflix, numéro un mondial de la vidéo en ligne, chute de -5,35% après avoir dit anticiper un recrutement moindre qu'attendu de nouveaux abonnés au troisième trimestre. BlackRock, numéro un mondial de la gestion d'actifs, gagne 1,20% après la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. (Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées BLACKROCK NYSE +2.63% NETFLIX NASDAQ -6.43%