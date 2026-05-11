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Wall Street ouvre sur une note prudente, les prix du pétrole remontent
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 15:45

La Bourse de New York a ouvert lundi sur une note prudente, marquant une pause après les nouveaux records atteints la semaine dernière et alors que les cours du pétrole remontent dans un contexte d'impasse diplomatique au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI grappille 14,08 points, soit 0,03% à 49.623,24 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,14% à 7.388,92 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,39%, soit 102,09 points, à 26.144,99 points.

Les négociations entre les États-Unis et l'Iran restent dans l'impasse lundi, les deux pays campant sur leurs positions, ce qui entraîne une nouvelle flambée des prix énergétiques et incite les investisseurs à la vigilance.

Le président américain Donald Trump a qualifié dimanche soir de "totalement inacceptable" la réponse iranienne à la proposition de Washington destinée à mettre fin au conflit, tandis que Téhéran continue d'affirmer, entre autres, sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz et a demandé aux États-Unis de lever leur blocus naval sur ses ports.

Les investisseurs se montrent donc prudents, d'autant plus que le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint vendredi des records de clôture, portés par les résultats des entreprises, un rapport solide sur l'emploi et l'espoir d'une résolution du conflit.

Même si le rythme des publications des résultats d'entreprise devrait ralentir dans les prochains jours, les rapports trimestriels de groupes tels que Cisco CSCO.O ou Applied Materials AMAT.O continueront de susciter l'intérêt des marchés avant ceux du géant de l'IA Nvidia NVDA.O , attendus plus tard dans le mois.

De plus, l'indice des prix à la consommation du mois d'avril, prévu mardi, devrait fournir des données utiles pour comprendre l'impact de la guerre sur l'économie américaine.

Aux valeurs, Intel INTC.O progreesse de 4,39% dans les premiers échanges, après avoir bondi de 14% vendredi dernier, le Wall Street Journal ayant fait état d'un accord préliminaire avec Apple AAPL.O pour la fabrication de puces destinées aux appareils du fabricant de l'iPhone.

Fox Corp FOXA.O , qui a publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, prend 3,4%.

Les compagnies aériennes américaines Southwest LUV.N , Delta DAL.N et United Airlines UAL.O reculent d'entre 1,1% et 2%, pénalisées par la nouvelle flambée des cours du pétrole.

Le fabricant de vaccins Moderna MRNA.O progresse de 4,84% après un bond vendredi, le groupe ayant déclaré à Reuters avoir mené des recherches précliniques sur les hantavirus.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N41O0OT

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

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APPLIED MATERIALS
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CISCO SYSTEMS
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DELTA AIR LINES
71,930 USD NYSE -1,92%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 519,37 Pts Index Ex -0,18%
FOX RG-A
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INTEL
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NASDAQ Composite
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NVIDIA
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S&P 500 INDEX
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