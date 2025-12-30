Wall Street ouvre stable avant les "minutes" de la Fed

La Bourse de New York a ouvert mardi sans grand changement pour la dernière séance complète avant la fin de l'année au lendemain d'un repli des indices sur des prises de bénéfice dans le secteur technologique.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 4,05 points, soit 0,01%, à 48.457,88 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 1,81 point, soit 0,03%, à 6.903,93 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 16,72 points, soit 0,07%, à 23.457,63 points.

Les investisseurs encore présents sur les marchés avant la demi-séance de mercredi et la pause de jeudi pour le jour de l'An attendent le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), prévu à 19h00 GMT.

Celui-ci devrait apporter des précisions sur l'ampleur des divisions au sein du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed, alors que les marchés divergent sur la trajectoire des taux directeurs prévue par la banque centrale en 2026.

Le bilan de 2025 à ce stade montre que les indices à Wall Street devraient enregistrer de solides gains mensuels en décembre, le S&P 500 et le Dow Jones étant en voie de réaliser leur huitième mois consécutif de hausse, leur plus longue série de gains mensuels depuis 2017.

Le S&P 500 a progressé d'environ 17% depuis le début de l'année sur fond d'engouement pour l'intelligence artificielle (IA).

Sur le plan géopolitique, les tensions pourraient toutefois continuer à peser sur le moral des marchés. La Russie a annoncé un durcissement de sa position dans les négociations de paix après avoir accusé Kyiv d'avoir attaqué une résidence présidentielle russe, quelques jours après que le président américain Donald Trump a fait état de progrès dans les pourparlers.

Aux valeurs, Meta META.O avance de 0,60% après avoir annoncé son intention d'acquérir la startup d'intelligence artificielle Manus, fondée en Chine, pour un montant non dévoilé. Selon une source, Manus est valorisé entre deux et trois milliards de dollars.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3Y00FO ]

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)