Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street ouvre sans tendance, Nike bondit, les techs à la peine Reuters • 23/09/2020 à 15:52









WALL STREET OUVRE EN ORDRE DISPERSÉ (Reuters) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé en début de séance mercredi, l'indice Dow Jones profitant de la santé financière éclatante de Nike tandis que les technologiques marquent le pas et freinent le Nasdaq. Quelques minutes après le début des échanges, le Dow gagne 163,23 points, soit 0,6%, à 27.451,41 pointset le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,16% à 3.320,89 points alors que le Nasdaq Composite perd 0,33% à 10.927,06 points. Nike, le numéro un mondial des articles de sports, bondit de 10,44%, à un niveau sans précédent, au lendemain de la présentation de résultats supérieurs aux attentes et de prévisions solides. Parallèlement, les poids lourds des hautes technologies et des services en ligne comme Apple (-0,25%), Salesforce (-0,90%), Amazon (-0,70%), Alphabet (-1,17%) ou Netflix (-0,65%) cèdent du terrain. Tesla décroche pour sa part de 2,95%, les présentations très attendues du groupe sur sa stratégie dans les batteries ayant déçu beaucoup d'observateurs. La séance sera animée entre autres par les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI) à 13h45 GMT et par une nouvelle audition au Congrès de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, à partir de 14h00 GMT. (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.