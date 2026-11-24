Un opérateur à la Bourse de New York le 23 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, pénalisée par des prises de bénéfices après l'envolée de la veille déclenchée par le retour de Jensen Huang à la tête du géant américain des puces électroniques Nvidia, dont l'action avait bondi de plus de 30 %.

Vers 15H15 GMT, le Nasdaq perdait 1,34 % et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,45 %. Seul le Dow Jones se maintenait dans le vert et gagnait 0,44 %.

"Après les gains massifs d'hier, il n'est pas surprenant de voir les cours se normaliser quelque peu", a jugé auprès de l'AFP Art Hogan, analyste du gestionnaire de fortune B. Riley Wealth Management.

Lundi, le Nasdaq avait clôturé sur une envolée de 6,51 %, signant sa meilleure séance depuis avril 2025. Le S&P 500 avait bondi de 4,73 % et le Dow Jones de 3,01 %.

La décision surprise du conseil d'administration de Nvidia de rappeler lundi Jensen Huang, dix jours après son départ, "a été un choc" pour le marché, selon M. Hogan.

Le titre de Nvidia a gagné 31,48 % lundi, récupérant ainsi plus de 900 milliards de dollars de capitalisation en une seule séance.

Mardi, l'action recule de plus de 6 % et s'affiche nettement en deçà de son record de début octobre.

"Il y avait des problèmes avant la démission de Jensen Huang, et il y en aura après son retour", a estimé Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

"Les inquiétudes concernant l'écosystème de l'IA — liées aux montages financiers circulaires, à la capacité de remboursement de la dette, aux blocages dans la construction de centres de données, au pic des bénéfices et au cycle des dépenses d'investissement — n'ont pas disparu", a-t-il relevé.

En outre, l'emblématique dirigeant de Nvidia doit être auditionné par le Congrès des États-Unis début décembre. Plusieurs voix démocrates ont critiqué son retour aux commandes de l'entreprise.

Après avoir plaidé à plusieurs reprises pour un retour de Jensen Huang, le président américain Donald Trump a lui salué lundi une décision "bonne et juste".

Les pertes du marché boursier new-yorkais sont localisées mardi sur les acteurs de l'intelligence artificielle (IA). Outre Nvidia, les spécialistes des puces AMD (-8,10 %) ou Micron (-8,10 %) sont à la peine.

Le titre d'Anthropic, concepteur de l'agent d'IA Claude, est passé sous son prix d'introduction en Bourse, moins d'une semaine après cette opération historique.

Il évoluait en baisse de 7,21 %, à 81,32 dollars, vers 15H05 GMT, alors qu'il avait bondi jusqu'à plus de 115 dollars lors de son premier jour de cotation à Wall Street.

"Il n'est pas surprenant, surtout pour une introduction en Bourse de cette ampleur, de connaître ce genre de fluctuations", a expliqué M. Hogan.

Ailleurs à la cote, la société américaine Insmed s'envolait de 14,33 %, à 170,46 dollars. Le groupe est visé par une offre de rachat du groupe pharmaceutique français Sanofi d'un montant de 41 milliards de dollars.

Le spécialiste d'articles de sport Dick's Sporting Goods (+14,27 %, à 152,67 dollars) était sur la même lancée, après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'État américain à échéance dix ans se détendait encore, à 4,92 % contre 4,94 % à la clôture la veille.

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