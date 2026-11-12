Wall Street ouvre en recul, emportée par Nvidia

Des drapeaux américains à la Bourse de New York le 10 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, plombée par la démission de l'emblématique patron du géant des puces Nvidia, poids lourd de la cote, et par de nouveaux propos du président américain Donald Trump sur l'Iran.

Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - reculait de 1,47 %, l'indice élargi S&P 500 perdait 0,90 % et le Dow Jones cédait 0,03%.

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