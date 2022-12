Wall Street ouvre en petite hausse en attendant la Fed

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York évoluait prudemment en légère hausse mercredi en attendant la décision sur les taux d'intérêt de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 15H00 GMT, l'indice Dow Jones avançait de 0,43% tout comme le S&P 500 tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, grappillait 0,29%.

La veille, les indices avaient conclu en hausse après de bonnes données sur l'inflation américaine, le Dow Jones ayant gagné 0,30% à 34.108,64 points, le Nasdaq 1,01% à 11.256,81 points et le S&P 500 ayant progressé de 0,73% à 4.019,65 points.

"Les échanges sont restreints et agités car la prudence est de mise avant la décision de politique monétaire de la Fed cet après-midi", résumaient les analystes de Schwab.

Une inflation plus faible qu'attendu aux Etats-Unis à 7,1% sur un an contre 7,7% un mois plus tôt, publiée mardi, a persuadé les investisseurs que la Fed va s'en tenir à une hausse des taux sur les fonds fédéraux d'un demi-point de pourcentage lorsqu'elle va rendre sa décision à 19H00 GMT.

Le Comité monétaire de la Réserve fédérale aura relevé les taux sept fois d'affilée cette année pour juguler l'inflation qui reste élevée. Par quatre fois, la Fed a dû serrer la vis monétaire de trois quarts de points de pourcentage, des relèvements hors du commun.

Les opérateurs sur les marchés vont se focaliser également sur les nouvelles prévisions économiques de la banque centrale qui indiqueront notamment le niveau final des taux au jour le jour envisagé par les membres du Comité.

En outre, à 19H30 GMT, Jerome Powell, le président de la banque centrale, donnera une conférence de presse où les investisseurs vont guetter des indices sur ce que fera la Fed en 2023.

"L'indice des prix de novembre est synonyme d'un deuxième mois de bonne nouvelle du côté de l'inflation et sans doute, il en sera de même en décembre", soulignait Art Hogan de B. Riley Wealth Management. "Bien qu'il ne soit pas encore clair si le prix des services ralentit de manière significative, cette série d'indicateurs d'inflation plus faible, devrait faire croître la cohorte de ceux qui à l'intérieur comme à l'extérieur de la Fed appellent à une pause prochaine dans les hausses de taux", a assuré l'analyste.

La plupart des secteurs du S&P étaient dans le vert à part les services de communication. Celui de l'énergie menait la hausse (+1%) dans le sillage de l'augmentation des cours du brut.

Les rendements obligataires sur les bons du Trésor à dix ans, en fort recul la veille, restaient sur la pente descendante à 3,49% contre 3,50% mardi.

A la cote, la compagnie aérienne Delta Airlines gagnait 2,58% après avoir annoncé que son chiffre d'affaires en 2023 pourrait progresser de 15% ou 20% signalant "une robuste demande" pour les voyages.

Après une forte hausse mardi (+7,32%), le spécialiste des contrats à signature électronique DocuSign continuait d'attirer les investisseurs (+3,19% à 59,88 dollars). La firme a annoncé un résultat meilleur qu'attendu au troisième trimestre.

Le fabricant de vaccins Moderna (+1,53% à 200 dollars) continuait de profiter des résultats préliminaires positifs de son vaccin à ARN messager contre un cancer de la peau en association avec Merck (+1,01%). Mardi le titre de Moderna avait déjà bondi de presque 20%.

Tesla continuait de céder du terrain (-1,19% à 159 dollars), l'action du constructeur de véhicules électriques tombant au plus bas depuis novembre 2020.

Nasdaq