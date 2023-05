Wall Street ouvre en petite hausse avec davantage d'espoir sur la dette

La Bourse de New York a ouvert en hausse modeste mercredi, avec l'espoir renouvelé qu'un accord puisse être trouvé sur le plafond de la dette américaine entre la Maison-Blanche et l'opposition républicaine.

Vers 14H00 GMT, l'indice Dow Jones avançait de 0,35%, le Nasdaq, à forte teneur technologique, grappillait 0,07% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,26%.

La veille, le Dow Jones avait cédé 1,01% à 33.012,14 points, l'indice Nasdaq s'était effrité de 0,18% à 12.343,05 points et le S&P 500 avait reculé de 0,64% à 4.109,90 points.

Le président Joe Biden s'est dit optimiste mardi, à l'issue d'une réunion à la Maison-Blanche avec des dirigeants du Congrès américain, sur la possibilité d'éviter un défaut de paiement des Etats-Unis, qui pourrait survenir dans deux semaines.

Certes "il n'y a pas eu d'accord pour relever le plafond de la dette lors de la réunion d'hier (mardi) entre le président Biden et les dirigeants du Congrès", a reconnu Patrick O'Hare de Briefing.com.

"Néanmoins, il ressort de cette réunion qu'elle a été positive, qu'un accord bipartite peut encore être conclu pour éviter un défaut, et que le processus de négociation s'est amélioré avec le président Biden nommant des responsables pour travailler directement" avec l'opposition.

Le chef des républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a reconnu en effet que la réunion avait été "un peu plus productive" et qu'"un processus amélioré" avait été mis en place pour la négociation.

Le président Biden, qui se rend au Japon mercredi pour un sommet du G7, a dû toutefois écourter son voyage en Asie pour pouvoir continuer à mener les discussions sur le plafond de la dette.

Réclamant une réduction du déficit, les républicains refusent de laisser les Etats-Unis emprunter davantage pour honorer leurs échéances financières, ce qui peut conduire à un défaut de paiement historique.

A la cote, les banques régionales connaissaient un vif rebond.

Western Alliance, qui a indiqué mardi que ses dépôts avaient augmenté au cours du trimestre, gagnait plus de 12% vers 14H00 GMT. PacWest Bancorp avançait aussi de presque 11% et Comerica de plus de 7%.

La chaîne de supermarchés Target gagnait 1,50%, vers 13H45 GMT, après avoir annoncé des résultats meilleurs que prévus au premier trimestre tout en adoptant un ton prudent sur l'allant du consommateur et les prévisions de ventes. L'enseigne a aussi alerté sur l'impact de vols nombreux dans ses magasins.

La veille, la chaîne de bricolage Home Depot a annoncé une baisse de ses ventes au premier trimestre sur un an, qualifiant celui-ci comme "pire trimestre depuis longtemps". Le titre, en berne la veille, reprenait 1,45% vers 14H00 GMT.

Jeudi, les marchés guetteront les résultats du géant Walmart avant l'ouverture de Wall Street.

L'action Tesla grimpait de 2,37% à 170,46 dollars, vers 14H00 GMT, après une interview de son patron Elon Musk mardi sur CNBC. Le milliardaire a promis qu'il passerait plus de temps à diriger le constructeur de voitures électriques maintenant qu'il a engagé une dirigeante pour Twitter.

Sur le marché obligataire, les rendements à dix ans étaient stables à 3,54% contre 3,53% la veille.

Au milieu de la saga sur la dette et après des données économiques faibles en Europe et au Royaume Uni, le dollar avait le vent en poupe gagnant 0,42% face à l'euro à 1,0816 dollar pour un euro et 0,31% face à la livre sterling.

vmt/er