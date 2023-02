Wall Street ouvre en petite hausse après les pertes de la semaine dernière

La Bourse de New York évolue en petite hausse lundi après avoir subi ses premières pertes hebdomadaires de l'année la semaine dernière et à la veille de nouvelles sur l'inflation.

Le Dow Jones progressait de 0,61%, le Nasdaq, à dominante technologique, gagnait 0,64% et le S&P 500 0,58%, vers 15H15 GMT.

Vendredi, l'indice Dow Jones avait grappillé 0,50% à 33.869,27 points et le S&P 500 seulement 0,22% à 4.090,46 points, tandis que le Nasdaq avait perdu 0,61% à 11.718,12 points.

Mais sur l'ensemble de la semaine les indices avaient subi leur plus fort recul hebdomadaire en presque deux mois. L'indice élargi S&P 500 avait lâché 1,1% et le Nasdaq 2,4%, leur plus médiocre performance de 2023, tandis que l'indice des valeurs vedettes a perdu 0,2%.

"La séance démarre de façon modérée vu le manque d'annonces de résultats et de nouvelles économiques", constatait Patrick O'Hare de Briefing.com.

"Mais cela va changer" mardi "avec la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour janvier", ajoutait l'analyste.

"Il est probable que les investisseurs adoptent une position prudente avec cette publication, ce qui explique le manque d'enthousiasme à l'achat après les pertes de la semaine dernière", a-t-il poursuivi.

Les analystes s'attendent à ce que l'inflation aux Etats-Unis ait un peu remonté en janvier à +0,4%, selon Marketwatch, contre -0,1% en décembre. Sur un an, la hausse de l'indice CPI devrait néanmoins ralentir le pas à 6,2% sur un an contre 6,5%.

Art Hogan de B.Riley Wealth Management estimait toutefois que "l'inflation aura meilleure allure au second semestre".

Selon lui, la hausse de l'indice PCE de l'inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie), mesure préférée de l'institution monétaire, devrait tomber à 3% d'ici la fin de l'année, "suggérant que la Fed aura alors moins besoin d'être agressive".

Néanmoins une gouverneure de la banque centrale américaine, Michelle Bowman, a indiqué avant l'ouverture du marché lundi que la Fed devait continuer à relever ses taux dans les prochains mois et les maintenir à un niveau élevé pendant un moment pour faire face à une inflation toujours forte.

"Elle a suivi la ligne du parti", a commenté Patrick O'Hare.

Autre indice crucial pour apprécier l'allant de l'économie américaine, les ventes au détail pour janvier seront connues mercredi.

Le rendement sur les bons du Trésor à deux ans, le plus sensible aux taux d'intérêt à court terme, grimait à 4,54% contre 4,51% vendredi.

La saison des résultats entre dans sa dernière ligne droite, avec les comptes de Coca-Cola (+0,93% vers 15H15 GMT), AirBnb (+2,56%), Marriott (+1,22%), Cisco (+0,70%) et le groupe d'engins agricoles Deere (+0,01%).

Neuf secteurs sur les onze du S&P, restaient en hausse, tirés par celui des technologies de l'information (+1%) et de l'immobilier (+0,68%).

Le secteur énergétique était à la traîne (-1,37%) alors que les prix du brut reculaient à cause de préoccupations autour de la demande mondiale d'hydrocarbures et malgré l'annonce russe la semaine dernière d'une réduction de sa production.

La firme fintech de services financiers Fidelity National Information Services (FIS), sans rapport avec le fonds d'investissement Fidelity, chutait de presque 15%. Ce groupe spécialisé dans les paiements a annoncé externaliser les actifs de Worldpay, focalisé sur les commerçants et racheté au prix fort de 43 milliards de dollars en 2019.

vmt/eb