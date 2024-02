Wall Street ouvre en petite hausse après l'envolée liée à l'intelligence artificielle

Un opérateur du New York Stock Exchange ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en modeste hausse vendredi après sa meilleure séance depuis plus d'un an la veille, dans le sillage des très bons résultats du spécialiste des puces pour l'intelligence artificielle, Nvidia.

L'indice Dow Jones grappillait 0,22%, le Nasdaq à dominante technologique, avançait de 0,36% et le S&P 500 de 0,30%, dans les premiers échanges.

