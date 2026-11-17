Un opérateur à la Bourse de New York, le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mardi, les investisseurs jouant la carte de la prudence avant les résultats du géant des puces Nvidia, les premiers du groupe depuis le scandale d'espionnage qui a emporté son patron.

Dans les premiers échanges, l'indice élargi S&P 500 perdait 0,24 %, le Dow Jones lâchait 0,73 %, tandis que le Nasdaq évoluait non loin de l'équilibre (-0,07 %).

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