Wall Street ouvre en ordre dispersé, prudence malgré une série de nouvelles positives

L'entrée du New York Stock Exchange ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, les résultats séduisants de Walmart et des indicateurs meilleurs qu'attendu ne parvenant pas à mobiliser un marché qui reste attentiste, faute de visibilité.

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones cédait 0,32%, l'indice Nasdaq gagnait 0,29% et l'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,06%.

Avant l'ouverture, la place new-yorkaise a reçu une série de nouvelles positives, de nature à prolonger l'élan de la veille.

Walmart, tout d'abord, a fait nettement mieux que ses pairs et publié des résultats supérieurs aux prévisions des analystes, grâce notamment à ses prix compétitifs, qui font de la chaîne une destination privilégiée en période d'incertitude économique.

Malgré un léger tassement de ses marges, le géant de Bentonville (Arkansas), considéré comme un baromètre de la consommation aux Etats-Unis, a relevé son objectif de bénéfice pour l'ensemble de son exercice décalé (de février à janvier).

Cette bonne surprise a été suivie d'une autre, à savoir la baisse des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, à 242.000, contre 264.000 la semaine précédente, moins que projeté par les économistes.

Un troisième rayon de soleil est venu de l'indice d'activité manufacturière dans la région de Philadelphie (nord-est), qui est resté négatif mais s'est sensiblement relevé d'avril à mai (de -31,3 points à -10,4).

"On a un ensemble de nouvelles meilleures que prévu, mais on sort aussi d'une fin de séance très dynamique à la hausse" mercredi, a commenté Art Hogan, de B. Riley Wealth Management. "Il va falloir plus que ce catalyste" pour monter.

"Les opérateurs continuent de jongler avec des signaux contrastés, et il est donc difficile d'avoir beaucoup de conviction, à la hausse comme à la baisse", a estimé, dans une note, Patrick O'Hare de Briefing.com.

Autre élément d'explication à ce départ poussif de Wall Street, les déclarations de la présidente de l'antenne de la banque centrale américaine (Fed) à Dallas, Lorie Logan, selon laquelle les données macroéconomiques actuelles ne justifient pas une pause dans le cycle de resserrement monétaire lors de la prochaine réunion de la Fed, mi-juin.

Ces propos ont poussé encore un peu plus haut les taux obligataires, qui se raffermissent depuis plusieurs jours à mesure que le marché accepte l'idée que la Fed ne va pas baisser ses taux avant les derniers mois de l'année, au mieux.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 3,63%, contre 3,56% la veille.

Les traders ne voient pas la Réserve fédérale réduire son taux directeur avant novembre et accordent même désormais une probabilité d'un tiers au scénario d'une nouvelle hausse en juin.

A la cote, le groupe de télécommunications, cybersécurité et informatique à distance (cloud) Cisco (+0,05%) ne profitait pas de résultats plus élevé que les projections des analystes. Ces derniers ont surtout retenu le ralentissement des commandes lors du trimestre en cours, dont ont fait état les dirigeants.

L'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive s'envolait (10,38%) après avoir publié un chiffre d'affaires en hausse de 55%, supérieur aux attentes, porté par ses titres à succès NBA 2K et Grand Theft Auto (GTA), ainsi que par une série de jeux sur mobile.

Un vent portant soufflait sur la banque régionale PacWest (+6,21%), chahutée ces dernières semaines, mais d'autres établissements du secteur comme la texane Comerica (-1,42%) ou Zions (-1,03%), dont le siège est à Salt Lake City (Utah), restaient en retrait.

Netflix avançait (+6,32%) après une présentation aux annonceurs, mercredi, lors de laquelle les responsables de la plateforme ont indiqué compter cinq millions d'"utilisateurs actifs" de son offre incluant de la publicité.

