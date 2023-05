Wall Street ouvre en ordre dispersé, Nvidia porte la tech, le reste du marché morose

La façade du New York Stock Exchange ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, tiraillée entre, d'un côté, un secteur technologique propulsé par les prévisions ambitieuses du géant Nvidia, et, de l'autre, le reste du marché morose et inquiet d'un possible défaut de paiement des Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,35%, l'indice Nasdaq prenait 1,46% et l'indice élargi S&P 500 montait de 0,57%.

Nasdaq