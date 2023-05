Wall Street ouvre en ordre dispersé, Nvidia porte la tech, le reste du marché morose

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, tiraillée entre, d'un côté, un secteur technologique propulsé par les prévisions ambitieuses du géant Nvidia, et, de l'autre, le reste du marché morose et inquiet d'un possible défaut de paiement des Etats-Unis.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones cédait 0,08%, l'indice Nasdaq prenait 1,28% et l'indice élargi S&P 500 montait de 0,57%.

Le Nasdaq a été propulsé par Nvidia, qui a publié mercredi, après Bourse, des résultats supérieurs aux attentes, mais surtout des prévisions astronomiques pour son deuxième trimestre, qui constituerait une hausse de 64% de son chiffre d'affaires.

Le titre gagnait 25,48%, ce qui permettait à l'entreprise d'approcher le seuil symbolique des mille milliards de dollars (947 milliards), un cercle très fermé qui ne compte que cinq membres dans le monde pour l'instant.

Peu connu du grand public, le groupe de Santa Clara (Californie) est spécialisé dans les cartes graphiques (GPU), des processeurs intialement dédiés aux images mais qui sont désormais utilisés par tous les grands acteurs de l'intelligence artificielle (IA) du fait de leurs capacités de calcul.

"Ces prévisions sont un choc (...) qui montre la demande historique pour l'IA côté entreprises comme côté consommateurs", a commenté Dan Ives, de Wedbush Securities.

La déflagration a catapulté toutes les valeurs des leaders de l'IA, de Microsoft (+2,23%) à Alphabet (+1,85%) en passant par le spécialiste de l'analyse de données Palantir (+4,33%) ou le fabricant de semi-conducteurs AMD (+9,45%).

"Les grandes capitalisations technologiques avancent et le reste du marché se traîne", a observé Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

"Donc vous avez une partie du marché qui a le vent dans le dos avec l'IA et tout ce qui peut se passer dans cet univers, et l'autre partie qui s'inquiète pour le plafond de la dette", a insisté le gérant.

A l'exception des valeurs de la nouvelle économie et des banques, quasiment tous les membres du Dow Jones pointaient ainsi dans le rouge.

A une semaine d'un possible défaut de paiement des Etats-Unis, aucune avancée majeure n'a encore été enregistrée entre la Maison Blanche et l'opposition républicaine au Congrès.

Mercredi soir, l'agence d'évaluation financière Fitch a placé la note des Etats-Unis sous surveillance négative, ce qui signifie qu'elle envisage de l'abaisser.

Les taux obligataires américains à très court terme poursuivaient leur irrésistible ascension, signe d'un désengagement des investisseurs qui craignent de ne pas être remboursés.

Le prix des obligations évoluant en sens opposé de leur taux, une baisse de leurs cours fait monter leur rendement.

Des bons du Trésor américains à échéance le 6 juin sont montés mercredi jusqu'à 7,20%, un niveau alarmant, dans la mesure où le taux directeur de la banque centrale américaine (Fed) est actuellement compris entre 5,00% et 5,25%.

Autre facteur de tension sur les taux, la succession d'indicateurs macroéconomiques supérieurs aux attentes, qui dépeignent une économie américaine qui refuse de courber l'échine.

Les nouvelles incriptions hebdomadaires au chômage sont ainsi ressorties en-deçà des prévisions et l'estimation de croissance au premier trimestre a été révisée en hausse, à 1,3% en rythme annuel, contre 1,1% jusqu'ici.

Un tableau qui conforte la thèse d'un maintien des taux à un niveau élevé par la Fed dans les mois à venir.

Les opérateurs accordent désormais une probabilité de plus de 40% à l'hypothèse de taux au moins aussi haut qu'aujourd'hui fin 2023, alors qu'ils ne l'envisageaient même pas il y a un mois.

A la cote, la chaîne de magasins de produits électroniques Best Buy prenait de la hauteur (+3,63%) après avoir publié un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes et confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. La directrice générale, Corie Barry, a néanmoins reconnu que "les clients (se montraient) prudents et (faisaient) des arbitrages" dans leurs achats.

L'enseigne de supermarchés à bas coûts Dollar Tree décrochait (-15,06%), elle, après avoir abaissé ses projections de bénéfice net annuel, du fait de "pressions qui affectent toute la distribution" mais aussi de l'augmentation des vols à l'étalage.

tu/ob