Wall Street ouvre en ordre dispersé, marque une pause après une semaine chargée

La façade du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York a ouvert sans grande conviction vendredi, les investisseurs s'adonnant à quelques prises de bénéfices à la fin d'une semaine riche en rebondissements.

Vers 15H30 GMT, l'indice Dow Jones perdait 0,17%, le Nasdaq grappillait 0,13% et l'indice élargi S&P 500 glanait 0,07%.

La place américaine connaît "quelques prises de bénéfices" après une clôture en hausse la veille, a remarqué auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

"Il n'y a pas beaucoup de conviction dans les premiers échanges", a observé dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Wall Street reprend son souffle vendredi après une semaine chargée, marquée notamment par de nouvelles données sur l'inflation américaine, mais aussi par les dernières annonces sur les droits de douane de Donald Trump.

Le président américain a promis jeudi d'imposer des "droits de douane réciproques" pour rétablir l'"équité" dans les relations commerciales entre les États-Unis et le reste du monde.

"S'ils nous imposent un droit de douane ou une taxe, on leur impose exactement le même niveau de droit de douane ou de taxe, c'est aussi simple que ça", a déclaré M. Trump depuis la Maison Blanche.

Toutefois, le président américain n'a pas imposé "de droits de douane immédiats", et n'a pas non plus donné "beaucoup de détails" sur la mise en place de ces mesures, a noté M. Sosnick.

Le futur secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a précisé que l'administration américaine ne serait en mesure de mettre son plan à exécution qu'à partir de début avril.

"Tant qu'il n'y a pas d'annonces significatives sur les droits de douane, le marché en fera abstraction", a déclaré M. Sosnick.

Côté indicateurs, les investisseurs ont peu réagi au recul prononcé des ventes au détail en janvier, selon l'analyste.

La consommation des ménages a davantage reculé au mois de janvier aux Etats-Unis que ce à quoi s'attendaient les marchés, sous l'effet en particulier d'un baisse des dépenses dans le secteur automobile.

Les ventes au détail se sont élevées à 723,9 milliards de dollars pendant le premier mois de l'année, soit un repli de 0,9% par rapport à décembre, selon les données publiées jeudi par le département du Commerce.

Les analystes s'attendaient à un recul moins prononcé de -0,2%, selon le consensus compilé par MarketWatch.com.

"Les incendies de forêt de Los Angeles et le mauvais temps hivernal ont empêché les consommateurs de dépenser pour des biens non essentiels au cours du mois", a commenté dans une note Bill Adams, de Comerica Bank.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans se détendait encore, à 4,46%, contre 4,53% la veille en clôture.

Ailleurs, à la cote, l'action du groupe de semi-conducteurs Applied Materials chutait (-5,64%), après avoir partagé des prévisions jugées décevantes par les investisseurs.

Le site de location immobilière de courte durée Airbnb s'envolait (+14,25%), aidé par des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. La plateforme "prévoit une croissance stable des réservations", selon M. O'Hare.

La chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop était recherchée (+5,69%) après des informations de presse selon lesquelles le groupe envisage d'investir dans les crypto-monnaies, dont le bitcoin .

La chaîne de streaming Roku bondissait de 14,14% grâce notamment à un chiffre d'affaires au-dessus des attentes des analystes.

