Wall Street ouvre en ordre dispersé en attendant la Fed

Wall Street hésitait mercredi sur la direction à suivre avant de connaître les nouvelles décisions de la banque centrale américaine ( AFP / Johannes EISELE )

La Bourse de New York hésitait à l'ouverture mercredi, faisant preuve de prudence avant la fin d'une réunion de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 14H15 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, cédait 0,88% à 27.033,44 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 0,47% à 10.001,03 points.

Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, reculait de 0,39% à 3.194,79 points.

Wall Street avait déjà terminé sans direction mardi, le Dow Jones (-1,09%) et le S&P 500 (-0,78%) marquant une pause après une forte progression tandis que le Nasdaq (+0,29%) avait profité de l'envolée de quelques grands noms de la tech comme Apple pour grimper à un nouveau record.

Les indices ont de fait beaucoup progressé depuis fin mars, les investisseurs profitant des milliers de milliards de dollars injectés par la Fed et le gouvernement américain dans les circuits financiers pour soutenir l'économie et misant sur le redémarrage progressif de l'économie.

De nombreux indicateurs ont montré l'impact sévère des mesures imposées pour enrayer la pandémie de Covid-19 sur l'activité économique, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estimant encore mercredi que l'économie mondiale devrait connaître une récession d'au moins 6% cette année.

Mais le rapport sur l'emploi américain diffusé vendredi a montré une baisse surprise du taux du chômage, confortant les acteurs du marché dans l'idée que la croissance pourrait repartir plus rapidement que prévu aux Etats-Unis.

Au vu de la forte progression des indices ces dernières semaines toutefois, ils cherchent les éléments pouvant continuer à alimenter cette hausse et surveilleront à cet égard de près les informations diffusées à l'issue de la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed.

- Cinémas -

"On ne s'attend pas à de modifications substantielles de la politique monétaire, en matière de taux d'intérêt ou de rachats d'actifs", remarquent les analystes de Daiwa Capital Markets. "Mais les investisseurs tenteront d'évaluer quelle est la position de la Fed sur la situation économique et les potentielles prochaines étapes dans les nouvelles prévisions économiques et lors de la conférence de presse de Jerome Powell", le président de l'institution, ajoutent-ils.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine reculait, à 0,7840% contre 0,8253% mardi à la clôture.

Sur le front des valeurs, les géants de la tech étaient encore en bonne forme à l'instar d'Apple (+1,76%) ou d'Amazon (+2,47%), soutenant le Nasdaq.

La chaîne de cinémas AMC Entertainment, qui a dû fermer ses salles en mars, grimpait de 9,72% après avoir annoncé qu'elle comptait les rouvrir en juillet avec un nombre de sièges limités.

La chaîne de magasins de produits électroniques Best Buy, qui va commencer à rouvrir partiellement ses magasins au public à partir du 15 juin et va réembaucher à l'occasion 9.000 de ses employés mis au chômage pendant la pandémie, reculait de 0,78%.

Le site de ventes en ligne de voitures d'occasion Vroom prenait encore 17,64% après avoir déjà plus que doublé son prix la veille, jour de son introduction en Bourse.

