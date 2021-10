Wall Street ouvre en ordre dispersé après des records, la tech en retrait

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé après l'ouverture vendredi, autour de records pour le S&P 500 la veille, le secteur de la tech étant plombé par Intel et Snap.

A 14H00 GMT, l'indice Dow Jones avançait de 0,37%, le Nasdaq se repliait de 0,38% et le S&P 500 grappillait 0,08% après son sommet jeudi.

La veille, l'indice Dow Jones avait conclu proche de l'équilibre à 35.603,08 points (-0,02%), le Nasdaq, à forte concentration technologique, avait gagné 0,62% à 15.215,70 points et le S&P 500 avait progressé de 0,30% pour atteindre un nouveau record à 4.549,78 points.

La chute du titre du géant des smei-conducteurs Intel (-10,81% à 49,95 dollars) pesait sur le secteur technologique. Le groupe a déçu les investisseurs jeudi en publiant des ventes en dessous des attentes, alors que la pénurie de composants électroniques continue d'affecter le fabricant de puces.

Si son bénéfice net a grimpé de 60% en un an, à 6,8 milliards de dollars, et son chiffre d'affaires a progressé de 5%, à 19,2 milliards, son activité principale, celle des processeurs pour ordinateurs, a vu ses revenus diminuer de 2% en un an, à 9,7 milliards de dollars.

Snap également, maison-mère du réseau social Snapchat, plombait le Nasdaq (-23,05% à 57,79 dollars) entraînant les poids lourds Facebook (-5% à 324 dollars) et Twitter (-2,89% à 63,51 dollars).

"Le réseau social a affiché des revenus décevants pour son troisième trimestre et prévoit moins bien pour le trimestre suivant", ont résumé les analystes de Schwab.

Snap cite des handicaps face à des changements dans les paramètres de confidentialité du système d'exploitation de l'iPhone d'Apple qui affecte ses annonceurs et les recettes publicitaires.

A ce rythme, les trois principaux indices étaient toutefois en route pour afficher leur troisième semaine de gains, engrangeant tous plus de 1%.

vmt/eb