Wall Street ouvre en ordre dispersé après 4 séances de hausse

La Bourse de New York évoluait autour de l'équilibre à l'ouverture mardi, reprenant son souffle après quatre séances de hausse l'ayant amenée à de nouveaux records.

Vers 14H45 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, montait de 0,06% à 28.251,48 points après avoir débuté dans le rouge.

Le Nasdaq, qui avait démarré en hausse, cédait 0,04%, à 8.810,57 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,07%, à 3.193,54 points.

Revigorée par l'accord commercial conclu entre les Etats-unis et la Chine, Wall Street avait emmené lundi ses principaux indices à des niveaux inédits en faisant grimper le Dow Jones de 0,36%, le Nasdaq de 0,91% et le S&P 500 de 0,71%.

Mardi, "des données encourageantes sur le logement s'ajoutent à l'optimisme persistant entourant l'accord commercial dit de phase un conclu la semaine dernière entre les États-Unis et la Chine", avancent les analystes de Charles Schwab.

Principal point de fixation des marchés cette année, l'incertitude entourant les relations commerciales entre Washington et Pékin a de fait été en partie levée par le compromis noué entre les deux parties. Les investisseurs attendent toutefois des détails sur les mesures annoncées et une date de signature. Le représentant américain au Commerce (USTR), Robert Lighthizer, a réitéré dimanche que cela pourrait intervenir "début janvier" sans s'avancer sur un calendrier précis.

Les mises en chantier de logements aux Etats-Unis ont pour leur part augmenté plus que prévu en novembre (+3,2%) et les permis de construire ont atteint un nouveau plus haut niveau depuis mai 2007, selon les données du département du Commerce publiées mardi.

La production industrielle aux Etats-Unis a par ailleurs progressé plus que prévu en novembre (+1,1%), avec le retour sur les chaines de montage des employés de General Motors après une longue grève de cinq semaines.

Mais le marché des actions est aussi lesté en partie par "les derniers développements sur le Brexit", estiment les analystes de Charles Schwab.

A peine réélu à une écrasante majorité, Boris Johnson met en effet la pression sur Bruxelles pour conclure un accord commercial post-Brexit avant la fin 2020, excluant toute prolongation de la période de transition censée adoucir la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans des bons du Trésor reculait légèrement à 1,863% contre 1,871% lundi à la clôture.

