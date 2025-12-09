Wall Street ouvre en ordre dispersé à l'approche de la décision de la Fed

Un panneau d'arrêt de métro de Wall Street est visible à New York

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi dans l'attente de la décision et des perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 66,25 points, soit 0,14% à 47.805,57 points, et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,01% à 6.846,11 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,22%, soit 51,52 points, à 23.494,38 points.

Les opérateurs considèrent comme quasi certain un nouvel assouplissement de la politique monétaire de la banque centrale américaine à l'issue de la réunion, qui débute mardi, et concentrent donc leur attention sur les perspectives pour l'année prochaine, dans un contexte de divisions entre les membres du Federal Open Market Committee (FOMC) et de fin du mandat de l'actuel président Jerome Powell.

Tout indice sur l'évolution future des taux sera crucial pour savoir si la reprise récente des marchés d'actions, fondée précisément sur les espoirs d'assouplissement monétaire dans la première économie mondiale, peut se maintenir au cours de 2026.

Selon l'outil FedWatch de CME, les traders parient désormais à 89,6% sur une baisse de 25 points de base cette semaine, alors que plusieurs indicateurs ont montré que le marché du travail, auparavant solide, commence à se refroidir.

L'opinion des responsables est toutefois loin d'être unanime, l'inflation continuant de dépasser l'objectif de 2% fixé par la Fed et plusieurs décideurs ayant averti que les pressions sur les prix pourraient s'accélérer à nouveau dans les mois à venir.

Le rapport JOLTS sur les offres d'emplois donnera à 15h00 GMT un dernier aperçu aux investisseurs sur la santé du marché du travail avant la décision de la Fed mercredi.

Aux valeurs, Nvidia recule de 1% dans les premiers échanges après la publication par le Financial Times d'un article indiquant que Pékin s'apprête à limiter ou à empêcher les entreprises nationales d'acheter les puces d'IA du géant américain. Le président Donald Trump avait annoncé lundi que les Etats-Unis allaient autoriser le groupe à exporter ses puces modèle H200 vers la Chine en percevant une redevance pour chaque puce expédiée.

Exxon Mobil, qui a relevé mardi ses perspectives de croissance des bénéfices et de croissance des flux de trésorerie pour la période 2024-2030, avance de 2,3%.

(Rédigé par Diana Mandiá)