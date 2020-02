Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street ouvre en nette hausse, Tesla bondit, Alphabet baisse Reuters • 04/02/2020 à 15:51









WALL STREET OUVRE EN HAUSSE (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en nette hausse mardi et amplifie le rebond entamé la veille, les mesures de soutien aux marchés annoncées par la banque centrale chinoise pour limiter l'impact de l'épidémie de coronavirus en cours rassurant les investisseurs. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 381,76 points, soit 1,34%, à 28.781,57 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,16% à 3.286,55 points, achevant ainsi d'effacer les pertes subies vendredi. Le Nasdaq Composite prenait 1,38% à 9.401,01 points à l'ouverture. La Banque populaire de Chine (BPC) a annoncé avoir porté à 1.700 milliards de yuans (près de 220 milliards d'euros) ses injections de liquidités sur les marchés et souligné sa détermination à restaurer la confiance. Une stratégie qui semble déjà porter ses fruits puisque la Bourse de Shanghai a repris 1,34% au lendemain d'une chute de 7,72%. A Wall Street, le rebond général (29 des 30 valeurs du Dow évoluent dans le vert) profite entre autres aux valeurs technologiques comme Intel (+1,40%), Apple (+2,51%) et Microsoft (+1,38%). Plus spectaculaire, le cours de Tesla bondit de 8,54% après les déclarations à CNBC de l'investisseur milliardaire Ron Baron prédisant au constructeur de voitures électriques un chiffre d'affaires de "plus de 1.000 milliards de dollars" dans dix ans. Le titre avait déjà pris 19,9% lundi. A la baisse, Alphabet, la maison mère de Google, perd toutefois 2,77% au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels, les performances de YouTube et Google Cloud ayant déçu les analystes. (Marc Angrand)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +2.71% ALPHABET-A NASDAQ -3.69% INTEL NASDAQ +1.35% MICROSOFT NASDAQ +2.69% TESLA NASDAQ +14.50%