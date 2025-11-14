Wall Street ouvre en nette baisse, la "tech" et la Fed jettent un froid

La Bourse de New York a ouvert en nette baisse vendredi, une nouvelle vague de ventes d'actions technologiques et les commentaires "hawkish" de responsables de la Réserve fédérale (Fed) ayant de nouveau refroidi l'appétit pour le risque.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 434,03 points, soit 0,91% à 47.023,19 points, et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 1% à 6.670,03 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 1,41%, soit 321,58 points, à 22.548,78 points.

Les trois principaux indices de la Bourse de New York entament une nouvelle séance dans le rouge après avoir enregistré jeudi leur plus forte baisse quotidienne depuis plus d'un mois.

Les inquiétudes concernant les valorisations élevées des entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA) ont entraîné plusieurs vagues de ventes ces dernières semaines et le Nasdaq devrait enregistrer sa deuxième semaine consécutive de pertes.

"Les gens ont pris conscience de la surévaluation depuis un certain temps déjà, mais ils réagissent enfin... La dynamique boursière commence à s'essouffler", a déclaré Joe Saluzzi, associé et cofondateur de Themis Trading.

Nvidia NVDA.O recule de 2,75% dans les premiers échanges après une baisse de 3,6% sur la séance de jeudi, tandis que Broadcom AVGO.O , Intel INTC.O et Advanced Devices AMD.O perdent entre 2,8% et 4,7%.

Applied Materials AMAT.O plonge quant à lui de plus de 5% après avoir annoncé ses prévisions d'une baisse des dépenses chinoises l'année prochaine en raison du durcissement des restrictions américaines en matière de contrôle des exportations.

La politique monétaire, qui avait récemment suscité des espoirs, n'offre pas non plus de soutien. Plusieurs responsables de la Fed se montrent réticents sur la question des baisses des taux à venir, poussant les investisseurs à revoir nettement leurs attentes pour le mois de décembre.

Le manque de données officielles malgré la levée, jeudi, du "shutdown" de l'administration fédérale contribue également à cette prudence.

Sur le reste des valeurs, Walmart WMT.N , qui a annoncé vendredi que son directeur général Doug McMillon quitterait ses fonctions l'année prochaine, recule de 2,3%.

Cidara Therapeutics CDTX.O , qui sera rachetée par Merck

MRK.N dans le cadre d'une transaction de près de 9,2 milliards de dollars, bondit de 105,44%.

(Rédigé par Diana Mandiá)