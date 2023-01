Wall Street ouvre en légère hausse en écoutant le patron de la Fed

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mardi après un discours du président de la Fed Jerome Powell reconnaissant que la lutte contre l'inflation implique des mesures impopulaires à court terme.

L'indice Dow Jones grappillait 0,19%, le Nasdaq, à concentration technologique gagnait 0,51% et le S&P 500 progressait de 0,26% vers 15H20 GMT.

Lundi, le Dow Jones avait perdu 0,34% à 33.517,65 points, l'indice Nasdaq s'est apprécié de 0,63% à 10.635,65 points et l'indice élargi S&P 500 avait fini proche de l'équilibre (-0,08%) à 3.892,09 points.

Dans un discours à Stockholm (Suède) sur l'indépendance des banques centrales, le patron de la Réserve fédérale Jerome Powell a reconnu que "rétablir la stabilité des prix lorsque l'inflation est élevée peut exiger des mesures qui ne sont pas populaires à court terme alors que nous augmentons les taux d'intérêt pour ralentir l'économie".

"L'absence de contrôle politique direct sur nos décisions nous permet de prendre ces mesures nécessaires sans tenir compte des facteurs politiques à court terme", a ajouté M. Powell.

Peu d'indicateurs étaient au menu. La National Federation of Independant Business, qui rassemble les petites et moyennes entreprises, a publié son Indice d'Optimisme qui est tombé à son deuxième plus bas niveau en presque dix ans.

Les investisseurs guetteront jeudi l'important indice des prix à la consommation (CPI) pour décembre. Les analystes prévoient en effet qu'il ait stagné sur le mois et ralenti sur un an à 6,5%, ce qui serait de bon augure pour les actions.

Du côté des valeurs, sept secteurs du S&P sur onze étaient modestement dans le vert. L'immobilier, les banques et les services d'utilité publique reculaient légèrement.

L'action de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase qui a annoncé mardi se séparer de 950 employés, soit un peu plus de 20% de ses effectifs, gagnait 3,84% à 39,75 dollars vers 15H00 GMT.

La société invoque la chute des devises virtuelles et l'impact de la déroute d'"acteurs peu scrupuleux", pointant du doigt les déboires de sa rivale FTX.

Coinbase qui compte 4.700 salariés dans le monde avait déjà supprimé 18% de ses effectifs en juin dernier, subissant déjà à l'époque les secousses du marché des cryptomonnaies.

Le titre de la chaîne d'articles pour la maison Bed Bath and Beyond, en grande difficulté, connaissait un sursaut spéculatif (+30% à 2,10 dollars) après avoir annoncé des résultats trimestriels peu reluisants comme attendus.

La chaîne qui la semaine dernière a prévenu qu'elle était au bord de la faillite, a vu ses ventes chuter de 33% et une perte opérationnelle de 225 millions de dollars.

Le groupe de médias et télévision Warner Bros. Discovery bénéficiait d'un accord signé avec SkyShowtime sur les droits de programmes européens. Le titre grimpait de 5% à 12,19 dollars. Dish Network Corporation perdait 4,33% à 15,14 dollars.

Certains grandes noms de la tech reprenaient des couleurs comme Amazon (+2,91% à 89,90 dollars), Microsoft (+1,73% à 231,22 dollars) ou Meta, la maison mère de Facebook (+1,56% à 131,48 dollars).

Les rendements obligataires sur les taux à dix ans se tendaient légèrement à 3,60% après être tombés la veille au plus bas depuis trois semaines.

Nasdaq