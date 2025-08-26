Wall Street ouvre en légère baisse avec les incertitudes autour de la Fed

La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mardi avec les craintes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) et l'incertitude autour de sa politique monétaire.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 55,87 points, soit 0,12% à 45.226,60 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,03% à 6.436,95 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,04% soit 8,02 points, à 21.457,311.

Les investisseurs réagissent mardi à la décision de Donald Trump de limoger Lisa Cook, gouverneure de la Fed, en raison d'allégations de fraude pour obtenir un prêt immobilier.

Les craintes autour de l'indépendance de l'institution augmentent alors même que son président, Jerome Powell, a renforcé les attentes de baisse de taux dès septembre en évoquant une possible baisse des taux avec les risques sur le marché du travail.

"Les marchés continuent de s'ajuster au discours 'dovish' prononcé par Jerome Powell à Jackson Hole. Nous pensons que cet ajustement pourrait se poursuivre, limitant la hausse du dollar américain et favorisant ainsi une dynamique positive des devises des marchés émergents", ont estimé les analystes de Citi dans une note publiée mardi.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders estiment désormais à 86% la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en septembre.

Les investisseurs attendent par ailleurs cette semaine les résultats de Nvidia NVDA.O mercredi.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)