Wall Street ouvre en légère baisse après un long week-end

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mardi, après un long week-end et à l'orée d'une semaine chargée en nouvelles économiques et résultats d'entreprises.

Au cours des premiers échanges, l'indice Dow Jones cédait 0,43%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,33% et l'indice S&P 500 perdait 0,39%.

