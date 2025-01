Wall Street ouvre en hausse, tirée par les résultats d'entreprises et des annonces de Trump

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, portée par des résultats d'entreprises globalement au-dessus des attentes et soulagée par des annonces du président américain Donald Trump sur les droits de douane et l'intelligence artificielle.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,26%, l'indice Nasdaq grimpait de 0,96% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,53%.

