Wall Street ouvre en hausse, tente de conserver son élan

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, portée par l'élan des deux séances précédentes, achevées dans le vert, sur un marché qui a digéré la perspective d'un resserrement monétaire toujours accéléré.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones gagnait 0,66%, l'indice Nasdaq prenait 1,42% et l'indice élargi S&P 500, 0,95%.

"Le prolongement de la dynamique" qui a fait grimper les indices mercredi et jeudi "constitue une force importante ce matin", a observé Patrick O'Hare, de Briefing.com, dans une note.

Pour l'analyste, la capacité du marché à résister au courant vendeur des dernières semaines alimente le sentiment que Wall Street a désormais intégré la poursuite d'une politique monétaire volontariste durant les prochains mois.

"Après un tel recul (le S&P 500 avait perdu près de 10% depuis mi-août), il est parfaitement normal et sain de voir le marché rebondir", a fait valoir Adam Sarhan, de 50 Park Investments, pour qui le mouvement est essentiellement technique.

Le gérant relève néanmoins que les volumes ont été limités depuis le début de l'inflexion, mercredi, et que les investisseurs institutionnels tardent à sa réengager.

A l'ouverture, l'indice S&P 500 a franchi à la hausse un seuil technique important, à savoir la moyenne des 50 dernières journées boursières. "Mais ce qui m'intéresse vraiment", a tempéré Adam Sarhan, "c'est de voir si les indices peuvent clôturer au-dessus de ce seuil."

Au-delà, d'autres seuils se présenteraient à la place new-yorkaise, principalement la moyenne des 200 dernières séances et le sommet estival du 16 août. "Tant qu'on est en dessous, par définition, la tendance reste à la baisse", insiste Adam Sarhan. "On a encore beaucoup de travail."

Signe d'un certain allant des investisseurs, un peu plus hardis que ces dernières semaines, l'indice VIX, qui mesure la volatilité du marché, est descendu vendredi à son plus bas niveau depuis deux semaines.

L'appétit pour le risque profitait aux cryptomonnaies, après un mois d'août morose, ainsi qu'aux valeurs du secteur, parmi lesquelles Coinbase (+6,73%) et Riot Blockchain (+7,78%).

Autre illustration d'un marché un peu plus serein, les taux obligataires se stabilisaient après plusieurs jours de montagnes russes. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 3,30%, contre 3,31% la veille.

Aucun indicateur majeur n'est attendu avant la publication, mardi, de l'indice des prix CPI pour le mois d'août, qui renseignera sur la trajectoire de l'inflation aux Etats-Unis, que les économistes voient décélérer.

A la cote, la holding Tapestry, qui contrôle notamment les enseignes de prêt-à-porter Kate Spade et Coach, était en verve (+1,74% à 35,18 dollars) après avoir dévoilé des objectifs sur trois ans, qui prévoient un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars en 2025, ce qui représenterait une progression de près de 20%.

Autre action à la fête, celle de la chaîne de supermarchés Kroger (+1,41% à 49,04 dollars), qui a publié vendredi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes, mais aussi relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Le groupe a pu compter sur le développement de son activité en ligne.

Le spécialiste des documents et contrats à signature électronique DocuSign était également recherché (+8,89% à 63,10 dollars), fort de résultats supérieurs aux attentes.

Le rebond des cours de l'or noir et de plusieurs métaux après des semaines de déprime profitait aux valeurs pétrolières comme EOG Resources (+2,83%) ou Marathon Oil (+1,91%), ainsi qu'à l'a minière Freeport-McMoRan (+3,32%) ou l'aciériste US Steel (2,22%).

La compagnie de tourisme spatial Virgin Galactic pâtissait (-4,78% à 5,98 dollars) d'un abaissement de recommandation de la société de gestion Bernstein, qui s'inquiète de reports d'échéances de mise en service et d'un possible manque de liquidités.

Le laboratoire Regeneron avançait encore (+6,07% à 751,84 dollars), après un gain de près de 19% jeudi, stimulé par la publication de résultats cliniques encourageants pour son traitement contre des maladies des yeux, Eylea.

tu/spi