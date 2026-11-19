La Bourse de New York, le 10 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, l'effervescence gagnant le marché avant les premiers pas d'Anthropic à Wall Street, un test majeur pour le secteur de l'intelligence artificielle (IA), récemment chahuté.

Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq - qui rassemble les valeurs technologiques - prenait 1,62 %, l'indice élargi S&P 500 gagnait 1,00 % et le Dow Jones progressait de 0,47 %.

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