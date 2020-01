Wall Street ouvre en hausse, soutenue par Intel et American Express

La Bourse de New York montait à l'ouverture jeudi, portée par les résultats meilleurs que prévu d'Intel et American Express dans un marché continuant à surveiller la propagation du virus chinois.

Vers 14H50 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, prenait 0,33% à 29.256,59 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,36% à 9.435,78 points et le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, montait de 0,07% à 3.328,00 points.

Wall Street avait terminé en ordre dispersé jeudi, continuant à réagir aux nouvelles informations sur l'épidémie tout en digérant une salve de chiffres trimestriels de grandes entreprises: le Dow Jones avait reculé de 0,09% tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'était apprécié de 0,20% pour terminer à un nouveau record.

En pleine saison de résultats, le géant des micro-processeurs Intel a ravi les investisseurs en se montrant optimiste pour 2020 après avoir surpassé les attentes en 2019 grâce à l'appétit pour le stockage de données. Le titre bondissait de 7,60%, profitant au Dow Jones dont il est membre.

American Express (AmEx), qui a bénéficié des fêtes de fin d'année grâce à une hausse des dépenses des détenteurs de ses cartes bancaires, montait de 4,18%.

Par ailleurs, "les craintes liées à la propagation du coronavirus, qui menace les célébrations du Nouvel an chinois et a conduit les autorités chinoises à confiner plusieurs villes dans le pays, ont semblé s'apaiser (jeudi soir) après la décision de l'Organisation mondiale de la santé de ne pas encore déclarer une alerte internationale", estiment les analystes de Charles Schwab.

La Chine accentuait vendredi ses efforts pour contenir l'expansion du virus tueur, qui a fait 26 morts et contaminé 830 personnes, avec le confinement de plus de 40 millions de personnes et la fermeture de nombreux sites populaires.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine continuait à reculer, évoluant à 1,712% contre 1,733% jeudi à la clôture.

