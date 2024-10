Wall Street ouvre en hausse, satisfaite du recul des taux obligataires

Le quartie de Wall Street, à New York ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, soulagée par le léger recul des taux obligataires, tout en étant soutenue par de nouveaux résultats trimestriels.

Vers 14H10 GMT, le Dow Jones gagnait 0,45%, l'indice Nasdaq avançait de 1,30% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,80%.

"Ce matin, les rendements ont de nouveau baissé", ce qui a permis à Wall Street "d'ouvrir en territoire positif", leur remontée dans la semaine ayant été "difficile pour le marché", a analysé Quincy Krosby, de LPL Financial.

Vendredi, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,18%. Mercredi, il s’était hissé jusqu'à 4,25%, au plus haut depuis fin juillet.

Cette envolée plus tôt dans la semaine tient au discours de fermeté de plusieurs membres de la banque centrale américaine (Fed), et à une économie américaine qui "se porte mieux que prévue", selon Mme Krosby.

La Fed a abaissé en septembre ses taux directeurs d'un demi-point de pourcentage, et deux baisses supplémentaires d'un quart de point sont anticipées d'ici fin 2024, soit un demi-point supplémentaire de moins au total.

"Mais il n'est pas certain que la Fed réduise ses taux à chaque réunion cette année", a ajouté l'analyste de LPL Financial.

La proximité du scrutin présidentiel américain, le 5 novembre, et la perspective d'une élection de Donald Trump ont également joué un rôle dans la crispation des taux obligataires.

"S'il mettait en place les droits de douanes (…) et les réductions d'impôts qu'il a promis, le marché croit que le déficit augmenterait et, par conséquent, les rendements seraient beaucoup plus élevés", a expliqué Quincy Krosby.

Par ailleurs, la place américaine "réagissait positivement" à une nouvelle fournée de résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes des analystes.

Le groupe bancaire Capital One s'envolait (+7,16%), aux côtés du spécialiste du stockage numérique Western Digital (+7,52%) et de l'entreprise de défense L3Harris (+4,98%).

Après avoir tiré le marché la veille grâce à ses bons résultats, le constructeur automobile américain Tesla, spécialiste des moyens de transport électriques, restait dans le vert (+2,95%).

L'entreprise du milliardaire Elon Musk a annoncé après la clôture de Wall Street mercredi un bond de ses bénéfices au troisième trimestre, mettant en avant un coût de revient par véhicule à un plus bas historique.

Les grandes capitalisations technologiques suivaient le pas, dont Nvidia (+1,78%), Microsoft (+1,70%), Broadcom (+2,04%), Cisco Systems (+0,91%) et Adobe (+0,86%).

Même Apple, dont la demande pour les derniers iPhone 16 a suscité des inquiétudes sur le marché, gardait la tête hors de l'eau (+0,78%).

Boeing soufflait (+0,41%) après plusieurs séances dans le rouge dues au rejet mercredi par les membres du syndicat IAM d'un projet d'accord social.

La grève, entamée le 13 septembre, se poursuit donc dans les deux principales usines du constructeur.

Le groupe de prêt-à-porter multimarques Capri, propriétaire notamment de Michael Kors et Versace, dégringolait (-47,70%), tandis que son concurrent Tapestry décollait (+14,31%).

Une juge fédérale a bloqué jeudi l'acquisition de Capri par Tapestry, au motif que cette union affaiblirait la concurrence.

Cette décision, publiée par le tribunal fédéral de Manhattan, constitue un succès pour l'Autorité américaine de la concurrence, la FTC, qui avait saisi la justice pour empêcher ce rapprochement, censé créer un géant de la mode.

Tapestry a qualifié ce jugement de "décevant" et "incorrect sur le plan des faits et du droit", dans un communiqué transmis à l'AFP, l'entreprise indiquant son intention de faire appel.

