Wall Street ouvre en hausse, rebond des "techs", Oracle brille

WALL STREET OUVRE EN HAUSSE (Reuters) - La Bourse de New York repart de l'avant en début de séance vendredi et réduit un peu ses pertes hebdomadaires, grâce entre autres aux résultats solides d'Oracle, qui motive un rebond des grandes valeurs technologiques. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 116,79 points, soit 0,42%, à 27.651,37, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,42% à 3.353,34 et le Nasdaq Composite prend 0,38% à 10.960,91 points. Tous trois se dirigent néanmoins vers une deuxième semaine consécutive de baisse, de plus de 3% pour le Nasdaq. Certains investisseurs considèrent toutefois ce mouvement comme sain après le rebond spectaculaire observé depuis mars, qui a porté le S&P-500 et le Nasdaq à des records. La banque Goldman Sachs a ainsi recommandé vendredi de surpondérer à nouveau les actions dans les portefeuilles. Parmi les poids lourds du secteur des hautes technologies qui ont fortement influencé la tendance de l'ensemble du marché ces derniers mois, Apple prend 0,64%, Amazon 0,52%, Microsoft 0,48% et Netflix 1,31%. Oracle gagne 4,49% au lendemain de la publication des résultats trimestriels du géant des logiciels d'entreprise, qui a dépassé les attentes et évoqué une reprise des investissements de ses clients. (Marc Angrand)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.67% AMAZON.COM NASDAQ +0.07% MICROSOFT NASDAQ +1.09% NETFLIX NASDAQ +1.62% ORACLE NYSE +4.21%